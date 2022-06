La baja asistencia al acto de Javier Milei del viernes El Porvenir expuso las discrepancias que latían en La Libertad Avanza. La interna libertaria quedó al rojo vivo luego de la exposición pública del "puntero" mileísta Carlos Maslatón sobre Karina, la hermana del candidato presidencial "anti-casta", y sobre el publicista Carlos Kikuchi, también cercano a la campaña del economista.

"Todos los militantes liberales de la República Argentina apoyamos a muerte a Javier Milei Presidente 2023. Pero ninguno de nosotros va a aceptar ninguna orden más de Karina Milei, dictadora barata e ignorante en todos los aspectos, ni del traidor infiltrado de Carlos Kikuchi", fue el mensaje inflamable que Maslatón tuiteó el último sábado.

La diatriba de Maslatón llegó a raíz de la poca cantidad de público que se acercó hasta Gerli, en el sur del conurbano bonaerense, para apoyar el acto que abrió el cantante tropical El Dipy y que cerró el propio Javier Milei. El diputado evitó responder las opiniones del exreferente de la UCeDé, que desde hace meses manifesta su apoyo incondicional a La Libertad Avanza pero desde un lugar inorgánico, extrapartidario.

Milei incluso debió salir a aclarar que no atacó a Maslatón a raíz de un tuit falso que enrareció aún más el clima. "Lamento que armen tweets falsos y que no se tomen el laburo de chequear en mi Twitter que dicho tweet no existe. Tengo demasiados temas de los que ocuparme mientras viajo por el mundo para hablar sobre el liberalismo como para perder tiempo en marginales con necesidad de figurar", fue la aclaración de Milei en la red del pajarito. Su mensaje citaba un tuit fake donde se acusaba a Maslatón de "gordo tragasable" y lo amenazaba por hablar mal de su hermana.

Anoche en C5N, Maslatón volvió a comparar a Karina Milei con José Lopez Rega y se mostró alarmado por el rumbo del partido libertario. “Reitero. Yo no me voy a ir a ningún lado y ahora, en este momento, le estoy dejando en claro a Milei cuál es la salida a la interna. Tiene que remover a Kikuchi y poner a su hermana de secretaria personal de él. Ella no tiene que liderar el movimiento. Porque si sigue así, va a terminar con la desaparición política”, manifestó.

El piso que se esperaba en El Porvenir era de 10 mil personas y la asistencia fue entre 1000 y 1500. "Fue un acto flojo", dijo este domingo 12 de junio Maslatón en diálogo con Conflicto de Intereses. El analista financiero llevó a C5N su versión de la interna que lo enfrenta con Karina Milei y Carlos Kikuchi, este último armador de La Libertad Avanza.

Qué representa el traspié de Milei

Maslatón expuso la interna libertaria

Asesor financiero y tuitero constante, Maslatón sostuvo que su exposición sobre la fractura interna no se relacionaba con la paupérrima concurrencia al acto sino con un tweet de Kikuchi. "Pensar que se puede hacer Mileísmo sin Javier Milei, no es solo una falta de respeto por quien desde la soledad puso al Liberalismo y la Moral en el centro del debate de los argentinos sino que es de temerarios, irresponsables o ensobrados. VLLC", había sostenido uno de los tantos armadores de Milei, un mensaje que Maslatón interpretó en su contra.

Sin embargo, el mensaje del abogado sorprendió por su ataque contra Karina Milei, mano derecha de su hermano y futura Primera Dama, según expresó el diputado en caso de ser elegido Presidente en 2023.

CoinX, la supuesta estafa ponzi-cripto promocionada por Javier Milei, bajo investigación por la CNV

"Karina es Kikuchi y Kikuchi es Karina. A no engañarse. Isabel era López Rega y López Rega era Isabel. Nosotros, Avanzan los Aliados, somos el nacional-sindicalismo. El líder Milei (Perón) debe reaccionar. Antes de que el Eje Karina-Kikuchi lo lleve a la catástrofe irreversible", disparó Maslatón, también desde la cuenta de Twitter donde suma 181,6 seguidores.

José López Rega fue parte del entorno de Juan Domingo Perón en Puerta de Hierro, durante su exilió en España, y también cuando el General tuvo su tercera presidencia en los 70'. Además, fue quien decidió la creación de la denominada Triple A que perseguía y ejecutaba a los comunistas del movimiento.

La comparación de Maslatón es fuerte. Luego de la muerte de Perón y el ascenso de Isabel Martínez a la presidencia, López Rega, a quien le decían "El Brujo" por su vinculación con el esoterismo, se transformó en la voz de mayor peso en el gabinete isabelista, posteriormente destronado por la dictadura militar de 1976.

"Karina Milei puede ser perfectamente Primera Dama en la Presidencia de Javier Milei. Lo que no puede es conducir al Movimiento Liberal y mucho menos ser la jefa del Paredón de Fusilamiento de los militantes que no le gustan porque no le cayeron "bien"", concluyó Maslatón.

GI/ff