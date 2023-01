Ramiro Marra: "El radicalismo está asustado porque sabe que el liberalismo crece, Milei crece"

Ramiro Marra, youtuber financiero, analizó la gestión de Sergio Massa a seis meses de asumir como ministro: "Vino a ganar tiempo y eso en esta terapia intensiva no tiene sentido". Además sostuvo que Rodríguez Larreta tiene propuestas que tienden a una mala administración y se refirió a la estrategia electoral de Libertad Avanza: "No queremos un rejunte de nombres, por eso cuando hablamos de liberalismo significa que tenemos un proyecto de ideas concretas", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).



Javier Milei descartó cualquier alianza con Juntos por el Cambio y en el radicalismo insisten en que se hagan acuerdos diferentes para la Provincia y a nivel nacional. ¿Existe una posibilidad de esto aunque sea en algunos distritos?

Me preocupa el radicalismo porque empieza a proponer cosas imposibles en términos legales. Hay un decreto que dice que eso no se puede, quizá sea una estrategia electoral para que estemos cerca de ellos, y no va a ser así.

¿Y a qué lo atribuís?

El radicalismo está asustado porque sabe que el liberalismo crece, Milei crece. Tienen miedo de desaparecer.

¿O sea que el radicalismo tendría que haber desaparecido y el PRO debería haber cumplido ese papel?

El PRO se convirtió en el radicalismo lamentablemente. Esa es la discusión interna que tiene habitualmente: halcones contra las palomas, que están cerca de la UCR.

El radicalismo tiene el defecto de no saber gestionar, fueron parte de los peores gobiernos desde la vuelta a la democracia, con Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa.

¿Si es verdad que hay una continuidad de las palomas del PRO con el radicalismo significa que Horacio Rodríguez Larreta tuvo una mala administración también?

Larreta tiene propuestas que tienden a una mala administración. Si no se toman medidas económicas drásticas a nivel nacional, la Argentina va a seguir en crisis. Hacen falta políticas de shock y ellos siempre hablan de gradualismo.

¿A los economistas de Larreta los ves hablando de gradualismo o de shock?

Siempre los veo hablando de gradualismo. Aunque no hablan tanto, no están proponiendo demasiado.

¿La frase de “no tenemos 100 días, sino 100 horas” de Larreta, te resulta una formulación para buscar tranquilizar a los sectores más duros pero no representa lo que va a hacer?

Y qué va a hacer en esas 100 horas, que las puede contar rápidamente. Sólo tira frases, no está teniendo políticas fuertes como las necesitamos. La sociedad sabe que no tiene más tiempo y nosotros nos animamos a hacer lo que corresponde hacer.

El escenario electoral en la Provincia

¿Cómo imaginás que va a ser la estrategia de ustedes en la Provincia? ¿Fernando Burlando como gobernador, hay algún punto de entendimiento con José Luis Espert?

Planteamos una estrategia política electoral diferente a lo que hacen las dos coaliciones más grandes con sus nombres propios. Nosotros tenemos un proyecto de ideas, por eso hablamos de liberalismo.

Es por esto que somos tan duros para cerrar alianzas con otros sectores políticos, no queremos que abunden los nombres.

¿No crees que un candidato con empatía o reconocimiento público le sumaría votos a a las ideas?

Se entiende que los nombres propios pueden posicionarte mejor, pero no es el objetivo del espacio, más allá de la figura preponderante de Javier Milei. Él siempre habla de autores y de ideas concretas.

Sergio Massa cumplió medio año de gestión, ¿qué balance hacés?

Massa vino a ganar tiempo y eso en esta terapia intensiva no tiene sentido. Hay que resolver los temas de fondo, si hay que entrar al quirófano no se puede postergar.

Por ejemplo, las leliqs son una bola de nieve que recién ahora Juntos por el Cambio se ha animado a hablar del tema. Y otra cosa es el faltante de dólares que va a haber por la sequía. La inflación es algo a tener en cuenta también, porque sigue en números altos y tiende a aumentar.

