Luego de que Sergio Massa revelara que está evaluando la eliminación del Impuesto a las Ganancias, el diputado liberal José Luis Espert se mostró de acuerdo con la iniciativa. Sin embargo, apenas cuatro días después, cambió su postura y reclamó que se trata de una "medida irresponsable" y calificó de "boludos" a quienes lo cuestionaron.

"No solo es una medida irresponsable (el gobierno tiene déficit fiscal) sino que Ganancias es de los pocos impuestos nacionales (de 41 que hay) que NO hay que eliminar: el político paga de manera muy directa el costo de aumentarlo", sostuvo este lunes a través de X (ex Twitter).

No obstante, fue el pasado jueves cuando, ante la promesa del ministro de Economía de eliminar el impuesto en caso de ganar las elecciones, se mostró a favor de la iniciativa. "El Impuesto a las Ganancias de los trabajadores recauda menos de de 0.2% del PBI. La nada misma", explicó.

"Por ahí antes": Massa prometió eliminar el impuesto a las Ganancias para los trabajadores si es Presidente

"Es como el 90% de los impuestos nacionales (literal); se pueden eliminar con un bajísimo costo fiscal (hay que bajar el gasto público y acordar con Provincias) y aliviarle mucho la vida a la gente", enfatizó Espert.

Como era de esperarse, su repentino cambio de opinión provocó una lluvia de críticas en redes sociales de parte de varios usuarios que lo acusaron contradecirse, de estar "a favor del robo al laburante", de tener convicciones contradictorias e incluso lo calificaron de "cadáver político".

"No boludos. Estoy a favor de toda baja de impuestos. Solo digo lo que ocurre con los impuestos en el mundo civilizado, que es al que quiero pertenezcamos. Solo se recaudan no más de una docena de impuestos (Ganancias entre ellos, obvio, a partir de niveles altos) en vez de 165 como acá", concluyó el legislador ante los diversos cuestonamientos.

PERFIL intentó comunicarse con José Luis Espert, sin obtener respuesta al cierre de esta nota.

AS./fl