Patricia Bullrich presentó este 31 de agosto a su nuevo equipo económico con el ingreso del economista Carlos Melconian y Canal E estuvo presente en Fundación Mediterranea donde se llevó a cambo esta presentación oficial. Al respecto este medio dialogó con los diputados nacionales Martín Tetaz y José Luis Espert, quienes se refirieron al proyecto económico de Juntos por el Cambio y al nuevo "plan platita" del Gobierno.

El ingreso de Carlos Melconian al equipo de Patricia Bullrich

Martín Tetaz "lo que armó Patricia hoy es el equipo más solido de la Argentina". Luego se refirió al equipo que viene con el ingreso de Melconian y dijo que, "es el equipo que tiene las propuestas más claras para derrumbar la inflación el año que viene, con un programa que suma un aspecto de equilibrio fiscal, con una independencia absoluta del Banco Central, que permitirá recuperar el valor de la moneda como sucede en los países de la región independientemente de quien gobierne".

Por su parte, el economista José Luis Espert, "una vez que uno compite el que gana continúa y el que pierde acompaña, todos para adelante caía o en la desesperanza del Frente de Todos o en las fantasías incumplibles de la Libertad Avanza". "El camino es Juntos por el Cambio con un plan que se planteó antes de las PASO", definió.

En la misma línea, Espert detalló que este plan es "un camino de apertura de Argentina al mundo, de equilibro fiscal, un Estado razonable, leyes laborales que incentiven el empleo, con una reforma educativa y en seguridad". La estrategia es "hacer las cosas que hacen los países donde la gente vive bien, nada más que eso". "Puro sentido común".

El bono y los anuncios de Sergio Massa

Respecto al bono y los anuncios publicados por el Gobierno, Tetaz sentenció: "Le han puesto precio a la dignidad de la gente". "La gente lo mejor que puede hacer es usar todo lo que le regalen". Luego añadió: "Si piensan que van a comprar a alguien con $60 mil pesos no entienden de lo que les están hablando". "Se van a llevar una sorpresa muy grande en las urnas, porque la gente les va a dar las espalda".

"Yo le llamaría el plan estafa", dijo Espert, quien volvió sobre sus pasos y lo bautizó "el plan soborno". En este sentido, expresó que obligar a dar un aumento a empresas por decreto "es absolutamente inconstitucional . "Yo llamo a que ningún empresario ni comerciante lo pague".

"No es rebeldía fiscal", expresó Tetaz y concluyó: "Espert no está planteando que no se paguen los impuestos, está planteando que el Estado no se meta en una negociación privada, que tiene una firma con sus trabajadores para la determinación de los salarios".