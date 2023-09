Julio Piumato: "No se les puede decir nada a los que votaron a Milei"

Julio Piumato destacó el anuncio de Sergio Massa respecto a la suba del piso de Ganancias: “Esto es un gran logro, porque el Estado deja de cobrarle a quienes no tiene que cobrarles” afirmó el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.

¿Qué reflexión le merece el problema en el cual los trabajadores registrados son minoría?

Es un problema que hay que encarar en conjunto. Si llevamos adelante un proyecto de país con un programa de desarrollo, el empleo se va a ir normalizando. No es con ajuste que se crean los empleos, si no desarrollo.

El empleo formal tiene que ver con una actitud de cierto sector empresario que escapa a la ley y que, cuando se hacen las moratorias, las deudas laborales y de servicios sociales nunca van a donde tienen que ir y se licúan.

Es un tema complejo y que no es de hoy. Se viene arrastrando y se conjuga por el efecto del impuesto al trabajo que en los últimos años se había vuelto bastante endémico porque había muchos trabajadores que preferían estar en negro de forma total o parcial para evitar ser sujetos a este impuesto que debería estar destinado a los que ganan, es decir, a los que multiplican su capital.

La naturaleza del trabajo es alimentaria. Esto es un gran logro, porque el Estado deja de cobrarle a quienes no tiene que cobrarles. Los afectados por el impuesto tenían una carga impositiva del 50% si le sumamos el Iva. Hay pocos lugares en el mundo donde suceda esto. La situación se está revirtiendo y es independiente de la solución que merecen otros sectores que no quedan incluídos con la medida.

Desde el movimiento obrero venimos luchando por esto desde que el impuesto se empezó a generalizar. Mauricio Macri había prometido en campaña que iba a dejar de meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores y caracterizó el Impuesto a las Ganancias como un robo. Sin embargo, no sólo no cumplió con su palabra, sino que llevó al 30% a los trabajadores registrados que tenían que pagar el impuesto.

El mercado laboral tiene muchas complejidades que deben ser solucionadas. No con políticas coyunturales, sino con políticas de fondo. Necesitamos una política de desarrollo para generar más empleo y creo que esto va en ese camino, porque la mayoría de lo que perciben los trabajadores se reinvierte en consumo. Una parte de eso vuelve al fisco porque los impuestos al consumo y otra parte reactiva el círculo virtuoso de la economía: mayor salario, mayor consumo, mayor producción y mayor empleo.

La potencialidad de la Argentina es indudable. Hay que industrializar y agregar mano de obra a nuestras materias primas. Argentina exporta ocho veces más trigo que Bélgica, sin embargo Bélgica gana ocho veces más que Argentina porque nosotros exportamos espigas y Bélgica exporta galletitas, fideos, etc.

Este es el gran desafío para el país y ojalá que Sergio Massa lo pueda lograr si es presidente. Él plantea un boom de exportaciones con valor agregado incorporado a los productos que genara la Argentina.

Sergio Massa anuncia medidas para monotributistas, jubilados y trabajadores que no pagan Ganancias

¿Qué le dicen a sus afiliados que votaron por Milei?

Uno no le puede decir nada. La cuestión es muy variada. Por un lado están quienes rechazaban a la política, no veían un proyecto y tenían más rechazo que adhesión a las ideas confusas que tiene Javier Miliei. Por otro lado, hay un facilismo y una desesperación de muchos sectores que pensaron que se iban a convertir en millonarios de la noche a la mañana.

Creo que no hay que criticar la opción, sino mostrar dónde hay un proyecto de país, dónde se habla de desarrollo. Para un trabajador, el mejor camino es Sergio Massa porque es el que ofrece una propuesta clara en el desarrollo e involucra a los actores sociales, tanto trabajadores como empresarios.

Argentina necesita una política de desarrollo muy clara para poder explotar las riquezas que tenemos. En este momento, Argentina debería estar despegando porque lo que produce es lo que necesita el mundo. Sin embargo, hemos estado en una suerte de estancamiento.

Es verdad que las cosas se han reactivado, pero el problema del país es financiero. La balanza comercial en los últimos 4 años dejó 45 mil millones de dólares de beneficio que no se ven porque se los lleva la aspiradora de la especulación financiera.

Los especialistas esperan un año próspero de la economía real y tenemos un año difícil por la macroeconomía y las finanzas. El día que consigamos que la economía real esté por encima de las especulaciones vamos a volver a ser un gran país.

Claudio Mardones: Hoy hablamos con Marcelo Casaretto, uno de los autores de uno de los proyectos para que los jueces paguen ganancias. ¿Cuál es su posición respecto de esta disputa que lleva varios años y el escenario que se abre tras los anuncios de Sergio Massa?

Con todo respecto, el proyecto de Marcelo Casaretto era un mamarracho. Creo que en este proyecto la situación de los jueces queda subsumida. Primero porque los jueces no superan con facilidad el mínimo no imponible que los esceptuaría.

Hasta ahora, el que entraba en la cuarta categoría pagaba por todo su salario. En este proyecto, el que pasa el mínimo no imponible, paga por la diferencia. Es decir, en octubre el piso será de 1.770.000. Si una persona cobra 2 millones, pagará ganancias por 230.000 y la alícuota va a ser casi insignificante.

No veo que pueda haber conflicto. Por otro lado, los jueces que juraron después de enero de 2017 ya están pagando ganancias. La solución es global y se habla de que van a pagar los CEOs de grandes empresas y a los sectores que prácticamente cobran su salario en dólares. No creo que muchos jueces superen el mínimo no imponible y tengan que pagar ganancias.

