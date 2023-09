“Milei es Massa”, la nueva estrategia de JxC para restarle votos al libertario

Con las elecciones acercándose cada vez más, los distintos partidos políticos intensifican sus propuestas y aprovechan al máximo los entredichos para sacarse votos. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Perfil, Ariel Maciel.

“Esto de Sergio Massa imponiendo una agenda le devolvió cierta confiabilidad a su imagen”, comentó Ariel Maciel, que luego agregó: “Mostró que tiene capacidad de independencia para tomar algunos temas que son bastante importantes en la agenda”.

Javier Milei le pidió a Sergio Massa que retrase la ley de presupuestos

En ese contexto, Maciel manifestó que, “hay una iniciativa que ha ganado el Gobierno para marcar la agenda y puso en situación de incomodidad al resto de sus competidores”. El otro punto es el presupuesto, “tiene que entrar por ley antes del viernes próximo. Sin embargo, Javier Milei le pidió a Sergio Massa que lo retrasara para poder analizarlo conjuntamente”.

“Cada vez que hay un recambio, la agenda no coincide o pareciera chocar contra la lógica electoral”, sostuvo el periodista. En relación a este tema, explicó: “Un Gobierno que se está yendo tiene que armarle un presupuesto para el primer año de la gestión. Estos buscan ser lo más equilibrado posible, para que después puedan tener algún tipo de libertad para poder manejar algunas cuestiones”.

Milei esta preocupado por la falta de libertad para tomar decisiones en lo ejecutivo de cara al futuro

Sobre la misma línea, el entrevistado planteó: “Javier Milei siente que si Sergio Massa le arma un presupuesto con muchas restricciones, no le va a permitir tomar decisiones propias desde lo ejecutivo y va a tener que recurrir nuevamente a un congreso que va a estar bastante dividido”.

Ante la sociedad de Massa y Milei, Juntos por el Cambio se proclama como la verdadera oposición

“Javier Milei le pide a Sergio Massa no avanzar con la ley de presupuestos y Massa lo deja en evaluación, no le dice que no”, señaló Maciel. En contrapartida, destacó que quienes dicen que no es Juntos por el Cambio, “empiezan a plantear que hay un acuerdo entre Massa y Milei para lo que viene. Ahí empezamos a ver la otra estrategia, la de Patricia Bullrich tratando de decir que Milei es Massa y que la oposición real de estas elecciones es Juntos por el Cambio”.