Horacio Verbitsky está efectuando un ciclo de charlas en el Centro Cultural Kirchner en los que, junto a otros intelectuales, revisa su obra y discute sobre la actualidad política del país. “Estamos hablando del mismo país, en distintos momentos, pero hay una continuidad y una problemática que se repite a lo largo del tiempo, que es lo que yo trato de desentrañar en mi obra”, contó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué te motivó a realizar una revisión de tu libro “La educación presidencial”, que escribiste durante el primer año del gobierno de Menem?

Bueno, estamos haciendo un ciclo de revisión de mi obra en el Centro Cultural Kirchner, que fue una idea de Diego Sztulwark, producido por Camila Perochena y Daniel Tognetti.

Esta es la cuarta y última sesión. Las anteriores fueron sobre los libros Historia política de la Iglesia Católica, con Rosendo Fraga; sobre Ezeiza, con Mónica Peralta Ramos; y sobre Vida de Perro, con Pablo Gerchunoff.

Atracción y política

La idea es, de alguna manera, revisar una obra que tiene una vigencia en el presente de nuestro país, no es una exhumación arqueológica, no estamos visitando obras muertas.

Tienen una lectura histórica de Argentina. Por ejemplo, La educación presidencial, el libro de 1990 sobre el cual vamos a hablar mañana, tiene un subtítulo, que es “De la derrota del ‘70 al desguace del Estado”. Es decir, hay una visión histórica.

La educación presidencial, Horacio Verbitsky

Cuando planeamos este ciclo, incluyendo este libro, Javier Milei no era la figura preponderante que es hoy , pero evidentemente está inscripto dentro de la misma historia. Estamos hablando del mismo país, en distintos momentos, pero hay una continuidad y una problemática que se repite a lo largo del tiempo, que es lo que yo trato de desentrañar en mi obra.

Pichetto: "El equipo económico de Milei es el del ocaso de Menem" | Modo Fontevecchia

Vos escribiste este libro en el primer año de Menem, que tuvo, independientemente de la valoración de las consecuencias, una etapa más exitosa y una etapa de decadencia en la segunda presidencia. En esa idea de la repetición, ¿se podría decir que Milei rescata los funcionarios del Menem fracasado, de la última época de su gobierno ?

No solamente de la segunda etapa, también de la primera, se está asesorando con Cavallo , que es de la primera etapa.

Es cierto que Cavallo no forma parte explícitamente de su equipo y que se ha quejado de que Milei no le hace caso, es decir que Cavallo habla de Milei como si fuera un maestro que se queja de un chico.

Es cierto que está Roque Fernández, también Diana Mondino, que no fue funcionaria, pero su esposo, Eugenio Isaac Pendás fue superintendente de Entidades Financieras del Banco Central durante el gobierno de Menem. De modo que, efectivamente, hay una continuidad en ese sentido.

Domingo Cavallo dijo que Milei comete un error sobre la dolarización | Perfil

¿Le asignás posibilidades a un triunfo de Milei en primera vuelta?

Es difícil saberlo, sobre todo porque no funciona el método de las encuestas , está demostrado que no nos podemos fiar de ellas.

Ahora, las primarias son una gran encuesta nacional que ocurre dos meses antes de las elecciones generales, que son la verdadera elección.

Es difícil que un candidato que tuvo un desempeño en las primarias no lo consolide en las elecciones generales. Lo que hemos visto en todos estos años, desde que rigen las primarias, es que quienes hicieron una buena elección en las PASO lo consolidaron en las generales.

Encuesta: Milei le sacaría 10 puntos de ventaja a Bullrich y habría balotaje con Massa | Perfil

Cristina Fernández de Kirchner , en 2014, sacó 50% en las primarias y 54% en las generales, y esa ha sido, mayormente, la norma. Macri, en la última elección presidencial, también mejoró cerca de 8 puntos entre las primarias y las generales.

De modo que no es imposible que Milei gane en primera vuelta, pero el oficialismo está motivado a mejorar, corregir lo que se hizo mal y hacer lo que no se hizo antes. Es muy difícil saber qué efecto electoral va a tener eso, si va a tener un buen efecto o no.

No me animaría a hacer pronósticos en ese sentido. Sí creo, porque eso se percibe en todos lados, que las dos fórmulas más votadas van a ser las de Sergio Massa y la de Javier Milei.

El Laclau de Patricia

La candidatura de Patricia Bullrich está totalmente en crisis. Está muy perdida, se la nota perpleja y confusa en cada aparición, diciendo cosas erráticas, planteando “destruir al kirchnerismo” y justificándolo con argumentos inverosímiles.

Ha inventado esa especie de "agrupación de la felicidad humana", con una persona tan irrelevante como Santiago Kovadloff .

Bullrich presentó a su consejo de asesores, que tendrá a Santiago Kovadloff a la cabeza | Perfil

Es decir que ves como escenario más probable un balotaje entre Milei y Massa, porque si Unión por la Patria mejora, sería muy difícil que Milei le saque diez puntos de diferencia, ¿no?

Dependerá de la profundidad del desplome de Bullrich. Si el desplome es moderado ocurrirá eso, pero si Bullrich se desploma como un piano, es posible que esos votos vayan a Milei y se agrande la posibilidad de una victoria en primera vuelta.

Las últimas encuestas indican que hay una pérdida de votos de Juntos por el Cambio que corren hacia La Libertad Avanza por el voto útil, que, al ver que Bullrich no llega al balotaje, para que no gane el peronismo, cambian su voto.

Hay un voto antiperonista muy estable en el país que ronda el 40%, y eso viene ocurriendo a lo largo de toda la tradición democrática de nuestro país.

Curas de barrios populares realizaron una masiva misa en desagravio del Papa Francisco y con duras críticas a Milei | Perfil

El enfrentamiento entre la Iglesia y Javier Milei

Claudio Mardones (CM): Quisiera preguntarle sobre otro de los temas sobre el que usted ha investigado mucho, y que está en otra de sus obras revisitadas, la Iglesia. Hace menos de diez días los curas villeros organizaron una demostración de fuerzas, una misa en el barrio 21-24 de Barracas .

¿Qué cree que está pasando con la Iglesia? ¿Se preparan para militar contra Milei? ¿Cómo lee esta actividad para desagraviar a Bergoglio?

La Iglesia apuntó otra vez contra Milei por sus "insultos" a Francisco

Yo recuerdo el episodio del año 2015, donde Bergoglio participó activamente y determinó la derrota de Aníbal Fernández.

Hubo cadenas de oración, panfletos y portales que hicieron campaña activamente acusándolo de vinculación al narcotráfico. Y eso que Aníbal Fernández nunca se había pronunciado en contra de la Iglesia Católica ni de Bergoglio, a diferencia de Milei, que lo ha hecho de forma muy agresiva .

¿El conflicto entre Milei y la Iglesia Católica tendrá un efecto electoral?

Milei ha usado palabras escatológicas para referirse al papa Francisco. Ahora, si esa reacción de la Iglesia le va a quitar votos o no a Milei es difícil saberlo.

Inmediatamente, luego de esa misa que mencionás, hubo un pedido de Patricia Bullrich para reunirse con los curas villeros, porque, evidentemente, percibe que eso puede tener una incidencia electoral.

Pero, al mismo tiempo, está claro que la Iglesia Católica tiene cada vez menor penetración política en nuestro país.

Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que el 90% de las personas en nuestro país se declaraban creyentes del catolicismo. Hoy eso no ocurre, serán, a lo sumo, el 60%.

Guerra Santa de Francisco contra Milei | Perfil

CM: Algunos consideran que el planteo de la Iglesia puede tener un peso muy importante en los territorios, en particular en momentos en que una parte de las iglesias evangélicas se están mostrando más proclives a analizar la posibilidad de Milei.

Pero otros consideran que el planteo de Milei, si bien puede llegar a tener algún nivel corrosivo en los barrios populares, no llega a la juventud , que son la mayoría de sus votantes. ¿Lo ve así?

La capacidad corrosiva está, pero se superpone con el votante de Unión por la Patria. De alguna manera, refuerza eso, pero no sé si agrega algo distinto a eso. Es cierto que Milei ha tenido también penetración en ese sector.

En la pulseada con Milei, Bullrich ahora va por el voto joven

Dada la crisis de las encuestas, hay una sofisticación mayor de la sociología electoral, se están preguntando otras cosas. Por ejemplo, hay un par de estudios que muestran la transversalidad del voto de Milei, a diferencia de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria.

Esto se grafica con tres líneas. La línea de Milei es horizontal, la línea de Unión por la Patria es diagonal hacia arriba, y la de Juntos por el Cambio, diagonal hacia abajo.

Esto quiere decir que mientras Milei reúne votantes en todas las clases sociales, Juntos por el Cambio los reúne más hacia las clases altas y tiene menos en los sectores bajos, a la inversa que Unión por la Patria.

Migración del voto: Milei crece, Bullrich suma votantes de Larreta y Massa le "raspa" a Schiaretti

Estas son algunas de las características de lo que está pasando en este momento, pero, por otra parte, el voto de Milei es difícil de explicar, porque las personas que han votado por Milei no coinciden con sus propuestas, y serían perjudicadas por esas propuestas. Sin embargo, han votado por él.

Yo no me animo a hacer una explicación de por qué ocurre eso, pero constato que ocurre, está ocurriendo.

Anatomía del voto joven que llevó a Milei al triunfo en las Primarias | Perfil

El rol de Cristina Kirchner en la campaña de UP

¿Opinás que una mayor participación de Cristina Kirchner mejoraría las chances del oficialismo? ¿Qué podría hacer para mejorarlas?

Me parece que Cristina Kirchner está participando de una manera distinta a como lo ha hecho en otras instancias, porque se trata de fortalecer la candidatura de Sergio Massa, y él es quien tiene que asumir el rol preponderante.

Cristina viene diciendo hace rato que el bastón de mariscal tienen que empuñarlo otros, no ella, que ya tiene 70 años y ha hecho todos los aportes que podía hacer.

Ahora, ella está en contacto permanente con Sergio Massa y buena parte de las medidas que está adoptando Massa en este momento están inspiradas por ella.

Dos jueces definen si Cristina Kirchner va a juicio en la causa Hotesur

La otra noche, Massa, en un programa de televisión, dijo que estaba estudiando una separata para enviar al Congreso junto con el presupuesto, con el 4,5% de costo fiscal en subsidios y transferencias al capital que hace el Estado, para que el Congreso recorte un 1,9%, para arrimar al déficit cero.

Bueno, esa es una propuesta de Cristina, la hizo hace dos o tres meses en el Teatro Argentino de La Plata, dio esas mismas cifras, de modo que Cristina está presente en la campaña, lo que no está es físicamente en los actos, porque es importante que se fortalezca la figura de Massa. Además, ella no es candidata, como en 2019, que fue candidata a vicepresidenta.

Creo que en este momento es importante ampliar la convocatoria, y no sé si la presencia física de Cristina ampliaría la convocatoria.

"Efecto Villarruel": una encuesta analizó el protagonismo de la vice de Milei en las redes | Perfil

El acto negacionista de Victoria Villarruel

¿Qué reflexión te merece el acto de Victoria Villarruel en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué nos pasó, a 40 años de democracia, que lo que era impensable y políticamente incorrecto se vuelve tolerable?

No sé si se ha vuelto tolerable. Es un dato importante de la realidad que una persona con esas posiciones sea candidata a vicepresidenta, eso es un hecho nuevo, pero no se si esos planteos tienen realmente una carnadura social.

Por ejemplo, el gran inspirador de Milei, que él reconoce como el prócer del liberalismo en Argentina, es Alberto Benegas Lynch hijo. Que es el padre del que es el candidato de Milei.

Bueno, Alberto Benegas Lynch hijo, que tiene hoy más de 80 años, ha escrito dos libros sobre la dictadura, en los que plantea un repudio, un rechazo y una condena categórica a todo lo que hizo la dictadura en cuanto a las violaciones a los derechos humanos.

Alberto Benegas Lynch: "Estoy a favor de la venta de órganos y en contra del aborto"

Entonces, si en las propias filas de Milei existe esta contradicción, me parece que lo de Victoria Villarruel está sobredimensionado.

Estaba leyendo una entrevista que Télam le hizo a Marta Lagos, economista chilena, y ella plantea que en Chile no hay una derecha “no pinochetista”, sino dos derechas pinochetistas, una más dura y otra más blanda.

Bueno, en Argentina hay una derecha “no videlista”, no pro dictatorial, y, de hecho, Mauricio Macri gobernó durante cuatro años y no se modificaron las políticas de memoria, verdad y justicia. Es cierto que hubo un intento, pero la sociedad lo rechazó.

Quién fue el represor que puso plata en la campaña de Victoria Villarruel

Había un acuerdo entre el gobierno de Macri, los jueces de la Corte Suprema y la Iglesia Católica para terminar con el tema de los juicios, eso fue el fallo del 2x1, y la respuesta social fue tan fuerte que tuvieron que retroceder inmediatamente.

Se mantiene el tema del castigo a los crímenes de la dictadura como una política de Estado, y no veo que Victoria Villarruel esté en condiciones de modificar eso.

De hecho, la forma en la que lo plantea, que no es original de ella, es la línea que marcó el diario La Nación.

Victoria Villarruel: historia secreta de la polémica vice de Milei

En el año 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo que nosotros conseguimos desde el CELS, declarando la nulidad de las leyes de impunidad, a partir de ahí, el diario La Nación inauguró una línea editorial en la que dejó de pedir amnistías e indultos para los condenados, y lo que hizo fue señalar la responsabilidad de quienes participamos en organizaciones revolucionarias, planteando que se abrieran juicios también contra quienes fueron parte de las organizaciones guerrilleras, pero eso tampoco caló.

Ese es el discurso de Victoria Villarruel. El otro día, en la Legislatura, no hizo un pedido de amnistía para los militares, hizo un pedido de reconocimiento para las víctimas de las organizaciones guerrilleras.

La estrategia de Victoria Villarruel, candidata a vice de Milei, para "relativizar" crímenes de la dictadura

No me parece mal que Victoria Villarruel pida reconocimiento para las víctimas de la guerrilla, desde un punto de vista individual. Pero de ahí a anular la política de memoria, verdad y justicia hay un trecho muy largo que, tiendo a pensar, Villarruel no está en condiciones de recorrer.

FM JL