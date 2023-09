Massa: "Si tienen que ahorrar compren un autito, no me vayan a comprar dólares"

Durante el anuncio del aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias realizado este lunes, el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, le habló a los trabajadoras desde un escenario montado a las afueras del Palacio de Hacienda con la voz tomada y les pidió "cuidar la economía".

Considerando que el aumento en los ingresos familiares que generará la suba de Ganancias podría aumentar las posibilidades de ahorro o consumo, Massa solicitó: "Cuidemos nuestra economía. Si tienen que ahorrar compren un autito, algún bien producido en la Argentina. No me vayan a comprar dólares", expresó.

Respecto a cómo se sustituirá la recaudación impositiva, Massa explicó que será por dos vías: "Argentina le está cobrando un impuesto a los bienes que se importan de otros países. Le está poniendo un impuesto al trabajo extranjero. Eso, más la mejora en el consumo y la recaudación de impuestos que genera esa mejora en el consumo, van a servir para financiar la eliminación del impuesto a las ganancia".

Además, afirmó que "el salario no es ganancia" sino que es "remuneración, el pago por el trabajo y esfuerzo que hace cada trabajador. Tenemos que terminar con esta locura de que un trabajador no quiera hacer horas extras para no perderla en el impuesto". Esta idea fue profundizada en una entrevista que brindó a C5N durante la noche del lunes, en la que dijo que “lo más importante es que el laburante sienta que el Estado no le manotea parte de su trabajo con un impuesto que es injusto. Es conceptual, filosófico esto”, agregó.

"El enorme desafío que tenemos es tratar que Argentina tenga un sistema tributario progresivo que el que más pague sea el que más puede y el que más tiene, no el que menos tiene", indicó. Asimismo, sobre el crecimiento de la economía durante el próximo año, Massa dispuso que ese ingreso “no quede en un grupito” y exhortó a que “de alguna manera nos construya un derrame”. “El derrame nunca es natural, el único que tiene fuerza para dar vuelta el vaso es el Estado, que lo tiene que ir volcando hacia los sectores de la sociedad”, aclaró.

Massa afirmó que "Macri estafó a los trabajadores" cuando prometió que no iban a pagar Ganancias, sin cumplir

En la misma nota al aire de Duro de Domar, Massa apeló "a que la oposición se siente y vote, y no borre con el codo lo que escribió con la mano", en referencia a la posibilidad de eliminar impuestos a los trabajadores. "Ya borraron con el codo que los trabajadores no iban a pagar Ganancias en su gobierno, cuando Macri los estafó. No vuelvan a hacer lo mismo ahora, no sentándose en el recinto", apuntó.

"El problema más serio de Macri es que no hizo autocrítica", aseguró el ministro de Economía y consideró que "hoy era un buen día para que dijera la verdad, si estafó a los laburantes o no tuvo el coraje de hacerlo", en referencia a la promesa de campaña que hizo el exmandatario sobre el impuesto a las Ganancias. También apuntó contra el exministro José Luis Machinea, “del gobierno de Patricia Bullrich, de De La Rúa y Cavallo", quien "inventó esto".

Este mismo lunes, Mauricio Macri brindó una entrevista a TN en la que opinó que la medida anunciada por Massa es “un mamarracho electoral. Para darle a 700 mil empobrecés a 47 millones”, dijo el expresidente, quien también aseguró que Massa “ha dejado como papel higiénico la carta orgánica del Banco Central. Ha violado todos los antecedentes de prolijidad de lo que debía hacerse para tratar de llegar como sea al final”.

Massa: "Mi obsesión como presidente es sacar al FMI"

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró en Duro de Domar que el principal objetivo que trazó para su gestión es pagarle al Fondo Monetario Internacional y "recuperar soberanía". También relató su proceso de negociación con la organización financiera y dijo que “fue sumamente angustiante”.

"Vivimos con un gran cepo, que es el que dejó Macri con una deuda exorbitante que usó para pagarle a los fondos. Tenemos que convivir hasta que juntemos los dólares para sacarlo. Yo sí tengo una obsesión como presidente, que es sacar al FMI para recuperar soberanía", remarcó el funcionario.

Por ello, el titular del Palacio de Hacienda reconoció que quiere imitar al expresidente Néstor Kirchner, quien canceló la deuda con el organismo internacional de crédito a fines del 2005: "Ese es el camino porque es mentira que es el endeudamiento más barato por la tasa baja. ¡Eso no es cierto! El swap chino es menos costoso que los sobrecargos que cobra el FMI en los acuerdos", informó.

Además, Massa expuso las desgastantes negociaciones con el FMI que lideró hasta lograr el desembolso de 7.500 millones de dólares: "Después de la reunión con Biden, el FMI se comprometía a hacer un adelanto, pero nos quiso arrinconar, quiso que devaluemos el 100%, luego el 60%. Nos quisieron llevar a un lugar muy incómodo porque son el síndico de una convocatoria. Fue sumamente angustiante. Ahora estoy mucho más enfocado en la estabilidad financiera, la distribución del ingreso y la campaña".

En contrapartida, este lunes Mauricio Macri también se refirió a las negociaciones afirmando que una “de las grandes mentiras del kirchnerismo es que todo el problema es el FMI y que el FMI es malo. El FMI es un organismo que representa a los demás países y que ayuda a otro país cuando lo ve con vocación de hacer las cosas bien, por eso nos vinieron a ayudar y no lo hacen como un negocio”, dijo en referencia al acuerdo que firmó durante su gestión por casi 57.000 millones de dólares.

Las propuestas de Sergio Massa

Massa se diferenció de sus competidores opositores hacia la Casa Rosada señalando que "ellos parten de la idea de que somos un país de mierda. Yo, si mañana pudiera elegir dónde nacer, volvería a elegir la Argentina”, estableció. Respecto a sus propuestas, anunció medidas vinculadas a la educación, la seguridad, políticas de género y beneficios para monotributistas y autónomos.

"Mañana anunciamos nuestra propuesta para los próximos años en materia educativa. Tenemos también algún anuncio que tiene alguna sorpresa vinculada a lo que creemos que debe ser la inversión en educación", detalló y añadió: "Qué contradicción, se cansaron de decir que a la pobreza se la derrotaba con educación y quieren hacer pagar la educación, eso es absolutamente incoherente".

Massa: "Para la próxima semana quiero un anuncio para los autónomos y los monotributistas"

"Vamos a aumentar la cantidad de universidades públicas, vamos a aumentar la inversión educativa, vamos a poner algún sistema de incentivo para el presentismo de nuestros docentes porque queremos chicos en las aulas", afirmó el ministro y consideró que en cuarto y quinto año del secundario habría que incluir "programación y robótica" y exhortó a "ir a un esquema de universidad con carreras más cortas".

El candidato presidencial reiteró que su programa integral de Seguridad y Prevención consistirá en darle financiamiento a “cada ciudad de más de 50 mil habitantes” para que “pueda tener su propio sistema de cámaras, móviles”; descentralizar la Justicia, y luchar “contra el crimen organizado”.

Respecto a las personas privadas de su libertad, Massa propuso “construir cárceles, primero para los que van presos no estén hacinados, y segundo para que tengamos cercanía geográfica con las familias". "En lugar de cárceles con mil, dos mil, o tres mil presos, tenemos que ir a los módulos carcelarios de 150, 200, por zonas geográficas, porque además eso tiene a sus familiares más cerca, sostiene el modelo de rehabilitación en la cárcel", explicó.

Sobre políticas de género, en un marco de femicidios que continúan en aumento, el ministro declaró: "Cuando asumimos una política hay que sostenerla en el tiempo. Lo que era una protección de las mujeres de violencia de género, algunos lo transformaron en un plan social en municipios. Para mí el abordaje debe ser provincial" y aclaró que a la brevedad publicará "una tecnología para que denuncien casos de violencia de género".

Por último, Massa bromeó junto al panelista de Duro de Domar, Carlos Maslatón, y reveló: "Le dije a mi equipo que para la próxima semana quiero un anuncio para los autónomos y los monotributistas, porque hay un salto que es necesario corregir".

