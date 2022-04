José Luis Machinea habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) en donde remarcó las distancias entre el gobierno de Alberto Fernández y el de Ricardo Alfonsín, subrayando que Alfonsín tenía en contra “a los militares” y un “peronismo sin líder” y qué Fernández tiene una “oposición dentro de su mismo partido”.

Además, se refirió al panorama económico y dijo qué la suba del dólar era algo que “se suponía qué iba a pasar” por la “incertidumbre” que tiene la gente por el rumbo del Gobierno.

¿Cuál es tu opinión de lo que está pasando con el dólar que, después de días de calma, volvió a subir su cotización?

Sí, anticipó lo que creía o se suponía que iba a pasar. La Argentina tiene ciclos de acuerdo a en qué momento se liquidan las exportaciones de granos. Esto hace que entren más reservas desde marzo y abril, hasta alrededor de junio. La gente observa que sigue sin estar claro lo que el Gobierno piensa hacer. En una situación de mucha incertidumbre, la gente tiende a volver al dólar.

Imaginemos que llegamos a las elecciones del año próximo y que, Juntos por el Cambio, pueda llegar a ganarlas. ¿Cómo podría hacer un plan económico a futuro? ¿Cómo se puede amalgamarlo cuando vos tenés el Frente de Todos, el radicalismo -que tiene una visión más estatista- y el sector duro del Pro, que son más ortodoxos y monetaristas?

En los últimos tiempos, la coalición de Juntos por el Cambio parecía que no iba a durar mucho tiempo. Finalmente, lleva años con problemas o cruces, y eso es lo que va a seguir pasando. Pero todos reconocen que si no se acuerda, no se llega a gobernar en 2023. En ese sentido, soy optimista. Los roces son naturales pero hasta ahora se han podido contener esas diferencias.

Supongo que leíste el libro de Juan Carlos Torre de "Diario de una temporada en el quinto piso", ¿qué recuerdos te trae? ¿Cómo lo recordás?

Estaba en economía en ese momento y después fuí al Banco Central. Lo conozco mucho a Torre, ya que trabajamos juntos durante varios años. El libro generó tensiones en distintos sectores. Hay una parte del radicalismo que entiende que Juan Carlos fue duro con el partido. Uno puede tener esa interpretación, pero era el clima de época y, por lo tanto, tanto el peronismo como el radicalismo iban a hacer cosas parecidas.

Veníamos de una dictadura bastante larga y un periodo complejo y algunos creían que con pocas cosas se podía normalizar la situación. Pero pensar que eso fue solamente un problema del radicalismo no me parece justo. Habíamos creado un programa fantástico, parecido al de Israel. Pero la diferencia enorme entre el programa de Israel y el de Argentina desde lo técnico y político, fue que se gobernó por 4 años. Otra diferencia es que la coalición no tenía un líder, pero tenían claro que tenían que pegarle al gobierno y eso fue durísimo.

El libro de Juan Carlos Torres se convirtió nuevamente en best-seller por la promoción que generó la vicepresidenta regalándoselo al presidente y recomendando su lectura al presidente de la cámara de diputados. Alberto Fernández le responde que él no necesita leerlo porque él ya vivió esa época. ¿Qué recuerdos tenés de aquel Alberto iniciando su carrera pública?

La verdad, casi ninguna. Él no tuvo ninguna intervención en el programa. Pudo haber tenido simpatías respecto de eso pero no participó. Yo no llegué a conocerlo en ese momento.

¿Encontras algún paralelismo de Alfonsín en su vía crucis de llegar a 1989, a entregarle la banda y el bastón presidencial a otro presidente y cierto viacrucis de Alberto Fernández de llegar al 2023 habiendo atravesado la pandemia, la guerra, la renegociación con el fondo, con la deuda privada como esos presidentes de transición?

Puede ser que sea un viacrucis similar pero la verdad es que Alfonsín fue el presidente hasta el final; en cambio, Alberto hace lo que puede, teniendo en cuenta que tiene una oposición dentro de su propio partido. Eso no pasaba con Alfonsín. Esa es una diferencia considerable.

Alfonsín tenía a los militares como oposición y Alberto tiene a Cristina Kirchner en la nuca. aunque no sea muy feliz la comparación...

Alfonsín tenía a los militares pero además tenía un peronismo que no tenía ningún líder. Habían perdido por primera vez esas elecciones. Lo único que los ponía de acuerdo era pegarle al gobierno, hasta que apareció Cafiero. Ahí hubo acuerdos pero después se convirtió en un competidor.

