Fernando "Chino" Navarro: "Esta es la crisis más grave de la historia, y Guzmán es un muy buen ministro"

El dirigente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9), y habló de las complicaciones socioeconómicas que afectan al país. Además, defendió las gestiones de Martín Guzmán y Matías Kulfas.

¿Qué está pasando en la provincia de Buenos Aires que proponen a Cristina Kirchner como candidata y que se cambien los ministros del ala económica?

Me preocupa lo que le pasa a la gente. Esta es la crisis más grave de la historia y mi cabeza está puesta en resolver los problemas. A lo demás no le doy prioridad y no sé cómo hay compañeros que tiene tanto tiempo para estar en los medios. Lo escuché a Jeffrey Sachs, que es uno de los economistas más importantes del mundo, y solo tuvo palabras de elogio para Guzmán. El ex presidente Lula, Lugo, Evo Morales y López Obrador, todos los grandes dirigentes afines a Cristina y Alberto, elogiaron el acuerdo con el FMI.

La situación es compleja y no coincido con Martín Guzmán en un 100%, pero la gente y los empresarios me dicen que no discutamos y gobernemos. Con Alberto nos dedicamos a eso y Martín Guzmán es un muy buen ministro de Economía. Matías Kulfas es uno de los ministros de Producción más importantes de los últimos años y también tenemos nuestras discusiones. Nadie es 10 puntos y no voy a debatir con Larroque, porque para eso lo llamo y lo hablamos en persona. Esto se discute en otro ámbito.

Victoria Tolosa Paz: "Los indicadores económicos son la mejor defensa de Guzmán"

Se percibe en la provincia de Buenos Aires una mayor toma de distancia hacia el Gobierno. ¿Se podría presumir que el ala de Cristina concibe que es lugar para asegurar un triunfo?

La mirada crítica de periodistas e intelectuales es necesaria pero, si hacemos una encuesta, hoy nadie habla de las elecciones. La gente se preocupa por la inflación y nos reprocha con razón que la plata no alcanza. La transferencia de recursos que hizo Cristina con los planes sociales es inédita en el mundo. Sobre lo que dijeron Teresa García o Juliana Di Tullio, la gente no sabe porque tiene otras urgencias. Todos los indicadores económicos están para arriba, pero venimos de muy abajo.

Se está hablando de la creación de la Agencia Nacional de la Economía Popular, con la participación del Movimiento Evita. ¿Qué sabe al respecto?

Venimos planteando desde hace 10 años que la Economía Popular tiene que ser reconocida. En el Censo vamos cerca de 4 millones de personas que pertenecen a este grupo y no terminamos. El único presidente que entendió esta situación y se hizo cargo en el debate público es Alberto. Si lo anuncia, o no, es su decisión. Muchos economistas ignoran qué es la economía popular y lo mismo pasa con los intelectuales.

Por primera vez, habla la diputada que rompió con La Cámpora

Participaste de un estudio que hizo Pablo Semán sobre qué quieren los jóvenes. ¿Existe una disputa entre extrema derecha y los troskos?

La grieta es sociedad contra la política, no Cristina contra Macri. Cuando generás pobreza e inflación no te van votan, por más discurso que hagas. El crecimiento de Milei es porque los políticos tienen que hacerse cargo de los problemas y tener nuevas ideas, sin pelearse. Lo que surge del trabajo es que los jóvenes desprecian la política y tienen razón. Las encuestas indican que no saben a quien votar, con paridad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Pero la mayoría de la sociedad es de centro, ni de derecha ni de izquierda, si es que existen estos conceptos. dentro de un tiempo este gobierno va a ser muy valorado.

JL PAR