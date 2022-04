Javier Milei le respondió a Elisa Carrió: "Es parte de la casta, alguien que nunca laburó, tiene su CUIL invicto"

Javier Milei le respondió hoy a Elisa Carrió por cuestionar su acercamiento con el expresidente Mauricio Macri. El diputado de La Libertad Avanza consideró que la fundadora de la Coalición Cívica - ARI "es parte de la casta, alguien que nunca laburó, tiene su CUIL invicto" y "abraza a todas las ideas que hundieron al país en la pobreza".

"Que alguien tan incoherente te diga incoherente la verdad no me preocupa. Además es una persona que no ha podido construir nada en su carrera política", cuestionó Javier Milei en referencia a Carrió este miércoles 27 de abril en diálogo con Ernesto Tenembaum en Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos (Radio Con Vos).

“Cada una de las cosas que ha impulsado ezs aberrante. La ley de góndolas fue una atrocidad que en el discurso dice que ´ojalá quiebren los supermercados y vayamos a comparar a los negocios de cercanía, ideas que hundieron el país”, consideró el diputado.

Milei y su chaleco antibalas: "Larretas boys, ¿no les molestaba cuando Vidal se escondía en una base militar?"

La réplica del economista surge luego de que la exlegisladora planteara que "no caben dudas" de que Mauricio Macri quiere competir por la presidencia en 2023. Lejos de apoyar esa idea, Carrió sostuvo que no sabe a quién votará el año próximo y apuntó contra el líder del PRO. “Él tiene muchas coincidencias con Milei y yo no sé a dónde llegan las encuestas, sinceramente”, opinó.

Contra Juntos por el Cambio

Pese a su acercamiento con Macri, Javier Milei aprovechó la oportunidad para arremeter contra Juntos por el Cambio, partido político que se disputa parte del electorado con La Libertad Avanza.

“Es muy loco lo que pasa con Juntos por el Cambio porque dicen: 'Mieli nos roba votos'. Como si fueran los dueños de la gente, como si la gente fuera esclava mental”, reprochó.

Javier Milei justificó que el chaleco antibalas es una orden de su equipo de seguridad.

“Me parece un nivel de violencia y menosprecio a los seres humanos que a mi verdaderamente me llama la atención”, agregó.

El legislador manifestó que llega y entra al juego con “las reglas del sistema”, algo que no es “tan alocado”. En ese sentido, Milei acusó a Juntos por el Cambio de “tratar de instalar mentiras” sobre su persona.

“Larreta y Vidal no tienen nada de distinto a Cristina y Alberto. En temas de inflación, dicen exactamente lo mismo y así podes encontrar un montón de elementos”, cerró.

Larreta, confiado: "No jodamos más con esa boludez de halcones y palomas, vamos a ganar en 2023"

Las amenazas contra su hermana

El diputado nacional se refirió a las amenazas que recibió su hermana y advirtió: “Que se metan con mi hermana, no”. De igual forma, el legislador dejó entrever que esta situación es solamente una presión para separarlo de la contienda electoral.

Sin embargo, Milei no quiso “generar revuelo” al presentar una denuncia contra una persona o grupo en particular, ya que no hay información que confirme precisamente de dónde provino la amenaza.

RdC/ff