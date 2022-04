"Me dio vergüenza": la crítica de Elisa Carrió a Mauricio Macri por su foto con Donald Trump

Elisa Carrió repartió críticas a Juntos por el Cambio, a Javier Milei y, obviamente, al gobierno, pero sorprendió al sostener que sintió “vergüenza” cuando vio la foto de Mauricio Macri con Donald Trump. “No sé si es republicano y democrático, me tiene que convencer, porque la foto con Trump, que asaltó el Capitolio, me mató”, subrayó.

La referente de la Coalición Cívica agregó: “Nosotros tenemos un diálogo directo, sincero, es el que menos me ha mentido, pero conozco su zona oscura”. Carrió, en una entrevista que concedió a Infobae, aseguró que la “zona oscura” de Macri es su vínculo con “Angelici y compañía”.

Otros tiempos: Mauricio Macri y Elisa Carrió.

Carrió reconoció que no confía en Juntos por el Cambio y que es necesario reconstruir el vínculo, aunque destacó que es una persona querida: “Muchos me tienen miedo, pero me quieren. Saben que soy honesta, sincera. Esto que te digo acá se los digo a todos y a ellos primero, no es que estoy haciendo política. Se los digo porque este es el momento de corregir. Así que todo va a ir bien”.

Cuestión de castas: Milei versus Carrió

La semana pasada la exdiputada había tenido un cruce con Milei al acusarlo de “atacar a la casta que es la que le permite estar sentado en una banca” y, ante esto, el liberal arremetió: “Creen que las bancas les pertenecen a ellos y hay que pedirles permiso”.

MENTALIDAD DE CASTA

Creen que las bancas les pertenecen a ellos y hay que pedirles permiso.

La banca en la que estoy sentado es por decisión de los porteños que nos han votado y no por la casta.

Sepan que se les acabó la joda. Esta naciendo una nueva Argentina.

VLLC https://t.co/3oW73nj3MP — Javier Milei (@JMilei) April 19, 2022

En relación a estas apreciaciones, Carrió aseguró: "No voy a renunciar porque alguien me diga que soy de la casta al arte de la política, de la adscripción a valores, de la lucha por la vida" y agregó: "Si yo, teniendo una jubilación de 150.000 pesos, soy de la casta política, bienvenida la casta política. Porque si hubiera seguido la carrera judicial o si hubiera aceptado ser juez de la Corte, como tantas veces me ofrecieron, hoy estaría jubilada por 1.400.000 pesos".

Sobre las futuras elecciones de 2023 vaticinó: "Se puede correr a la derecha fascista, se puede ir a la izquierda fascista o puede encontrar un centro republicano, abierto, plural, democrático, que sea una luz y un faro para toda América Latina". “Cristina (Kirchner) les vació la cabeza a los jóvenes para que sigan su consigna y hoy esa consigna es Milei”, fue otro de sus análisis polémicos en la entrevista brindada.



RB/fl