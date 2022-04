La ex funcionaria de Axel Kicillof y actual senadora bonaerense María Teresa García dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9), y planteó que Martín Guzmán y Matías Kulfas deberían dejar sus cargos.

¿Qué opinión tiene sobre las declaraciones que hizo (Andrés) Larroque?

Tuvo una fuerte declaración que, es cierta, porque a los ministros no los elige nadie. Lo que se lee es el trasfondo, que no está oculto, porque hay una crítica desde nuestro espacio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Saldado eso, porque ya se votó, nuestra preocupación pasa por saber cómo sigue esto, con los requerimientos que va a tener el país, por el impacto fiscal de las medidas y el aumento de tarifas.

Lo hubiese dicho de otra manera, pero hay que pegar un volantazo desde la cuestión económica estructural. No podemos convertirnos en comentaristas de los aumentos de los precios. Veo una actitud genuina en las palabras de Larroque.

Andrés Larroque culpó a Martín Guzmán por la derrota en las legislativas: "No lo votó nadie"

¿Tendría que renunciar Martín Guzmán?

Guzmán y (Matías) Kulfas cumplieron un ciclo, sin comprometer la opinión de los integrantes del bloque que presido. Hace falta una mirada distinta sobre el modelo económico, pero entiendo que Alberto Fernández tiene que nombrar a su equipo y sostenerlo. También soy crítica de la política productiva del país, a mano de Kulfas, y lo digo porque lo peor que puede pasar es discutir las cosas bajo la mesa, porque son cuestiones de impacto cotidiano en el bolsillo de la gente.

La discusión de nuestro espacio político se convirtió en el hit del verano. Pero Juntos por el Cambio también tiene un debate feroz por cuestiones electorales. Todos los funcionarios se pueden reemplazar.

Si cuestiona a Guzmán y Kulfas, más que nombres se discuten las ideas económicas.

Alberto es el que orienta el barco, pero hay funcionarios que no comprenden la gravedad de la situación y no coinciden con la mirada de todos. Comprendo que se lo defienda públicamente, pero la realidad no se puede contrastar. La inflación es alta, está en riesgo el cumplimiento el acuerdo con el Fondo, el aumento de tarifas y es momento de discutir esto porque estamos a tiempo.

También me cuestionaron más de una vez en mi función y, cuando perdimos las últimas elecciones, decidí dar un paso al costado para liberar las manos de la persona que conduce.

Cristina prepara el jaque mate final... ¿renuncia Alberto y ella asume la Presidencia?

Larroque también se refirió a la unidad como una trampa, "emboscada al kirchnerismo". ¿Coincide con esa visión?

Cristina (Kirchner) también lo dijo en el marco de la última campaña electoral, que la unidad es un valor coyuntural para afrontar una elección y, por eso, se incorporaron otros sectores que no estaban con el Frente para la Victoria.

Pero no puede ser el único valor, porque las alianzas tienen que tener resultados al ejercer su función. Nosotros estamos en la mira, pero Carrió también tuvo fuertes críticas hacia Macri. Es normal que pase eso en los espacios.

JL PAR