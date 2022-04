Sergio Berni: "El kirchnerismo era un espacio más amplio que La Cámpora"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9), y explicó su salida del espacio oficialista. Además, se refirió a las próximas elecciones y a la polémica por la campaña antidrogas en Morón.

¿Cómo quedó tu relación con Cristina (Kirchner), después de tu salida del kirchnerismo?

Cuando tomo una decisión, sigo para adelante y no analizo el pasado. Hice lo que tenía que hacer y me fui de un espacio en el que milité 34 años, de manera incondicional y con espíritu de entrega, pero aparecieron nuevos actores y nada tienen que ver con ese proyecto nacional que soñamos en Santa Cruz. Lo mejor que se puede hacer es dar un paso al costado y encarar un nuevo camino.

¿Serías candidato a gobernador por un partido independiente?

Que me vaya de un espacio político no tiene que ver con una cuestión electoral. Es un tema de coherencia, porque la política está pasando por una crisis que destruyó los principios, las banderas y se convirtió en una suerte de negocio político donde los actores negocian cuestiones de privilegio, sin analizar las políticas para favorecer al conjunto. Es parte de la honestidad intelectual, porque la corrupción no es solo material, también tiene que ver con una mirada sincera para decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. El resultado es más que claro cuando vemos un fenómeno como el de Milei.

Con Máximo Kirchner y Juan Zabaleta presentes, Axel Kicillof reconoció al Gobierno, pero Andrés Larroque lanzó un reclamo a Martín Guzmán

¿Cómo va a seguir usted en la política?

Sería hipócrita no pensar a futuro porque todos en la política hacen sus cálculos. Como militante, mi objetivo es ser candidato porque de eso se trata la política, es la disputa del poder público. Después hay que discutir para qué lo queremos. Todavía no se puede tomar una decisión porque se van a reconfigurar los espacios mayoritarios y hay que ver cuál va a ser la táctica y estrategia de la próxima elección. Por ahora me enfoco en la gestión.

Las dos coaliciones están en un proceso de ebullición y van a ser distintas. También mencionó a (Javier) Milei. ¿Cuáles son sus hipótesis para las próximas elecciones?

Milei va a gener un cimbronazo por el lado de la oposición y se va a reconfigurar, porque cuando cada actor habla por separado se ven las diferencias. Lo mismo pasa en el Frente de Todos, aunque se insista con la unidad. Veo un escenario de cambios porque la UCR no está posicionada igual que hace unos años y se incorporaron actores de peso político importantes que van a generar cambios inevitables.

Con la UCR rejuvenecida, ¿se siente más cercano?

Tenemos un pasado en común con el radicalismo, además de valores e ideales compartidos. Me parece más coherente un acercamiento entre el peronismo y la UCR que entre radicales y el PRO. El kirchnerismo es peronismo, pero una parte peronista quedó anclada a eso. El kirchnerismo era un espacio más amplio que La Cámpora y ese fue uno de los motivos de mi salida del espacio.

Carlos Bianco sobre Sergio Berni: "nunca se habló de un reemplazo"

Como médico, ¿qué opinión tiene sobre la campaña antidrogas del Municipio de Morón?

Celebro que se empiece a tomar la iniciativa en la prevención de las adicciones. Soy muy crítico por cómo dejaron eso de lado y hay que comenzar a trabajar en el tema. Fue una excelente iniciativa, pero tendrían que haber consultado a especialistas en comunicación, porque las campañas impactan como mecanismo de prevención indirecta.

JL PAR