El mensaje de Máximo Kirchner al Gobierno: "Hay que cortarla con las pendejadas de la televisión"

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, volvió a mandar un fuerte mensaje interno al Gobierno en una interna que no cede. "Hay que cortarla con las pendejadas de la televisión", lanzó mientras también criticó, sin nombrarlo, las apariciones de Sergio Berni en TV. Y cuestionó la reunión de Mauricio Macri con Donald Trump: "No podía dejar de pensar en cómo endeudaron a nuestro país".

Kirchner participó del juramento de las nuevas autoridades del Partido Justicialista en Merlo y felicitó al nuevo presidente del PJ de Merlo, Gustavo Menéndez. El acto contó con la presencia de dirigentes de la primera sección electoral, entre los cuales se destacaron: la intendenta local Karina Menéndez; el jefe de gabinete bonaerense, Martin Insaurralde; el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermin; y el presidente saliente del PJ local, Eduardo Alessi.

En su extenso discurso, el presidente del PJ Bonaerense aludió al encuentro de Macri con el ex presidente de Estados Unidos: "Hoy veía una foto que mostraba dos personas sonrientes que se habían juntado en el país del norte. El ex presidente de Estados Unidos y el ex presidente Macri, y no podía dejar de pensar lo que le pasa hoy a nuestro pueblo. No podía dejar de pensar en cómo endeudaron a nuestro país".

"No podía dejar de pensar en cómo endeudaron a nuestro país, a nuestra Argentina"

Kirchner comparó "el infierno" de la crisis del 2001 con el endeudamiento contraído durante el mandato de Mauricio Macri. En el año 2003, prosiguió Máximo, el peronismo asumió "la responsabilidad histórica" de cancelar la deuda con el FMI.

Máximo Kirchner en Merlo.

Por este motivo, "la derrota del peronismo en 2015 le salió cara a todos los argentinos y argentinas", graficó el referente del kirchnerismo. En 2015 "no perdió el peronismo. Perdimos todos y todas", insistió.

Máximo responsabilizó a Macri por "el duro contexto que vivimos hoy", pero también aclaró que dicho argumento no puede ser utilizado por el Gobierno para justificar la crisis actual. En ese sentido, instó al gobierno de Alberto Fernández a defender a los argentinos de "quienes abusan y suben los precios".

Qué dijo sobre la inflación

Máximo Kirchner apuntó contra un sector de los empresarios que, "gracias al amparo mediático, incrementan sistemáticamente los precios y juegan con el hambre de nuestra gente".

"La semana que viene se va a conocer la inflación. Será muy duro"

Felicitó al nuevo presidente del PJ de Merlo, Gustavo Menéndez.

Destacó asimismo el rol del Gobierno al "bancar los sueldos de los trabajadores en la pandemia", aunque aprovechó para disparar nuevamente contra los dirigentes empresariales que no están dispuestos a mejorar las condiciones de sus trabajadores: "¿Qué les pasa ahora que no hay pandemia que les cuesta a los empresarios dar algo para los trabajadores que lo dieron todo?", remarcó.

"Yo quiero que a nuestro gobierno le vaya bien"

Máximo Kirchner expresó que no es momento para profundizar las divisiones dentro del oficialismo, pero al mismo tiempo sostuvo que "tampoco soy de los que piensa que hay que amontonarse por amontonarse". ¿Mensaje para el albertismo?

Kirchner cerró su intervención proclamando la unidad del peronismo, sin dejar de exaltar la figura de sus padres: "Les pido que me acompañen como acompañaron a Néstor y a Cristina, porque juntos, tomados de la mano, vamos a salir del infierno".

El mensaje de Máximo Kirchner a Alberto Fernández: "No nos vengan a explicar lo que son situaciones difíciles"

Máximo Kirchner.

Tomó distancia de Berni y "las pendejadas de la televisión"

Sin nombrarlo, también apuntó a las apariciones recurrentes del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni en los medios. Máximo Kirchner lo redujo a un show mediático que se aleja de "las verdaderas necesidades del pueblo".

"A veces me da vergüenza", puntualizó Kirchner, "cuando escucho la televisión, pelearse a dirigentes en sketchs cómicos para ver quién mete preso a quien que corta la calle. Hay que hacerse cargo de la gestión, hay que hacerse cargo de la seguridad, hay que hacerse cargo de la comida, del trabajo. Hay que cortarla con las pendejadas de la televisión y solucionar este complejo momento".

