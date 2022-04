El mensaje de Máximo Kirchner a Alberto Fernández: "No nos vengan a explicar lo que son situaciones difíciles"

El presidente del PJ Bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner, volvió a encender la interna del Frente de Todos y, si bien aclaró que mantendrán la unidad, dijo que esa unión debería ser para "que no sea casi imposible llegar a fin de mes" y le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández: "Que no nos vengan a explicar lo que son situaciones difíciles".

Lo hizo al participar de la asunción de la conducción de la regional oeste de la CGT en Merlo, junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el flamante titular de la UOM, Abel Furlan, quien recientemente reemplazó a Antonio Caló.

"Es verdad que la pandemia nos trajo muchas dificultades pero no nos puede ganar la autocompasión. Hay que construir fuerzas para recuperar el poder adquisitivo del salario. Abel (Furlan) me contaba que un trabajador de la UOM ganaba unos 2000 dólares a fines de 2015 y hoy ganan 900; el compañero Correa me dijo que eran 1500 dólares y ahora les pasa lo mismo que a los de la UOM", expresó Máximo Kirchner.

En el acto también participaron Omar Plaini, de Canillitas; y el nuevo triunvirato de la regional conformado por Jose Medina de Camioneros; Walter Correa (Fatica) y Luján Cotone de SADOP; Gustavo Menéndez; la intendenta de Merlo, Karina Menéndez; y su par de Moreno, Mariel Fernández.

Máximo en la asunción de la conducción de la CGT Regional Oeste.

El diputado nacional recordó el proyecto de Ganancias impulsado junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el impacto en los trabajadores que dejaron de pagarlo. "Imaginen lo que sería 1.500.000 trabajadores más pagando ganancias con los precios como están", señaló.

Máximo Kirchner se refirió también a las dificultades del gobierno en 2013 y cuánto costó crecer en aquel contexto.

"Sabíamos que no había que retroceder ni un centímetro. La presión de los mercados que deben ser los mismos que lo hicieron con el gobierno para que tome decisiones con respecto al FMI nos hicieron devaluar pero luego lo recuperamos. Estaba Axel en el Ministerio y Augusto Costa en una Secretaría de Comercio potente apoyada por la Presidenta", remarcó.

Máximo Kirchner enciende la interna en el Frente de Todos

"Sabemos que gobernar no es soplar y hacer botellas. Vi al ex Presidente Kirchner gobernar en una situación muy difícil y lo mismo a la ex Presidenta Cristina que le tocaron situaciones muy difíciles y se paró de manos. Que no nos vengan a explicar lo que son situaciones difíciles", agregó Kirchner.

Además, en medio de los constantes tironeos con el presidente Alberto Fernández y la interna del oficialismo, consideró que "no se trata de resistir, se trata de avanzar".

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

"Nadie más que nosotros y nosotras queremos la unidad. Cristina nos dijo que confiemos en la gente y supimos construir la unidad. La unidad es para mejorar la calidad de vida del pueblo", afirmó el diputado nacional del Frente de Todos.

Y enfatizó: "Fuimos la base de la construcción de la unidad en 2019 y también en 2017 cuando nos miraban de costado y pensaban que era historia terminada. Siempre nos dijo Cristina: confiar en la gente y nosotros confiamos y pudimos construir esa unidad. No creo que ningún trabajador quiera la unidad para ir en contra de si mismo. La unidad es para que no sea casi imposible llegar a fin de mes, es para construir más y mejores viviendas".

ED