Tras la foto de su hijo con Máximo Kirchner, Hugo Moyano apoya a Alberto Fernández: "Al presidente lo veo muy bien"

Hugo Moyano, jefe del sindicato de Camioneros y presidente de Independiente, confirmó su apoyo al presidente Alberto Fernández en plena interna del Frente de Todos, luego de que su hijo Pablo Moyano se mostrara en una foto con el diputado Máximo Kirchner

Las disputas dentro de la coalición se trasladaron hacia el sindicalismo, que se muestra dividido entre el Presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este miércoles, Pablo Moyano se reunió con Máximo Kirchner y el sindicato de Camioneros develó el encuentro con una foto. Desde el espacio gremial indicaron que "mantuvieron una charla política y gremial, y además conversaron sobre la situación que está atravesando el país y la actualidad laboral de los trabajadores, sobre el crecimiento del PJ Bonaerense".

Hugo mostró su apoyo a Alberto Fernández y habló sobre la inflación. "Yo estoy con el Gobierno", dijo el histórico sindicalista en declaraciones a IP Noticias, y agregó que "al Presidente lo veo muy bien".

Consultado sobre la situación económica del país, expresó que le escalada de precios no es un problema sólo del Gobierno Nacional, sino que también sucede en los demás países. "La situación de la inflación no es complicada en Argentina, sino en todo el mundo", aclaró, y habló de "la pandemia macrista, la pandemia del Covid-19 y la guerra actual" entre Ucrania y Rusia.

Las declaraciones de Hugo Moyano tuvieron como contexto el homenaje a los 40 años de la protesta gremial por "Paz, Pan y Trabajo" que fue liderada por ex jefe de la CGT Saúl Ubaldini contra la última dictadura cívico-militar. La protesta fue catalogada como un momento histórico que aceleró la caída del gobierno de facto junto a la Guerra de Malvinas.

Allí, el presidente estuvo junto a Moyano, Juan Carlos Acuña (CGT) y Antonio Caló (que hace semanas perdió las elecciones en la UOM), y recibió como presente la reconocida campera de cuero que utilizaba Ubaldini. Una muestra más de que parte de los actores sindicalistas apoya al mandatario en su disputa con la Vicepresidenta.

Pablo Moyano se reunió con el Diputado Nacional Maximo Kirchner

Pablo Moyano ya se había manifestado contra el Gobierno Nacional, avisando que se movilizaría “en caso de ajuste, reforma o lo que sea en contra de los trabajadores”.

El otro integrante de la CGT, Héctor Daer, no sólo muestra su apoyo al Presidente sino que criticó a La Cámpora por su postura contraría al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. "Lo que hay que generar son los debates y no solo establecer principios, porque lo testimonial no ayuda a establecer las realidades del que tiene que gobernar”, dijo.

El lunes, Alberto Fernández se reunió con Daer y Acuña junto con otros sindicalistas y empresarios para hablar sobre la inflación. Pablo Moyano no participó del convite.

