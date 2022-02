Pablo Moyano tensa el vínculo con la Rosada: amenaza con paros y nuevas marchas

La relación entre Pablo Moyano y el gobierno nacional atraviesa su peor momento, con desacuerdos, acusaciones cruzadas y la posibilidad concreta de que el conflicto derive en nuevas movilizaciones por parte del dirigente sindical. Que existan paros y marchas de Camioneros en la próxima semana, a esta altura, no resulta para nada improbable.

Lo que detonó el vínculo fue la decisión de la Casa Rosada de no extender el DNU por el cual se obligaba a las ART a cubrir tratamientos de trabajadores contagiados de coronavirus. “La ausencia de prórroga de ese instrumento hace que los choferes estén en un vacío que permite descontar los días de aislamiento si se contagian”, grafican desde el sindicato de los Moyano.

Y añaden, ante PERFIL, que la pérdida de viáticos en el bolsillo de los empleados es significativa. Por eso, el gremio organizó una protesta al Ministerio de Trabajo el pasado 2 de febrero y ayer estuvo frente a la sede porteña de Salud, emitiendo duras críticas hacia dos funcionarios de confianza de Alberto Fernández, Claudio Moroni y Carla Vizzotti.

La manifestación reunió a representantes de las seccionales de Camioneros más importantes de las provincias, casi 15 mil personas, que no dudaron en cantar en contra “de los traidores” y entonaron el tradicional “¡si no escuchan a Moyano, le paramos el país!”, que suena en cada movilización camionera. Pero no se observaron otros gremios de peso acompañando el reclamo.

No obstante, el secretario general de la CGT remarcó, en el comienzo de su discurso, que dirigentes de la CATT, la confederación de transporte, aliada al moyanismo, dieron el presente, y se mostró decidido a confrontar con el Gobierno por este tema, mostrando diferencias con su padre, Hugo, más conciliador en varios aspectos.

Moyano hijo dijo que “los trabajadores no se agarraron el covid en vacaciones en el exterior, lugar en el que vacacionan algunos funcionarios, se lo agarraron laburando, pelándose el orto para que no falte la comida, el combustible y los caudales. Le pedimos al compañero Alberto Fernández que revea la situación y si no el jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo hasta que les devuelvan el último centavo a los trabajadores”.

Además, relató que “un compañero tuvo la desgracia de estar ocho días afectado y le descontaron $ 18 mil; otro de la ex empresa Walmart, encima te verduguean, le pusieron ‘siete días aislado’ y le descontaron $ 19 mil”.

“Los trabajadores fueron los que sufrieron los peores momentos de la pandemia cuando los funcionarios miraban la realidad del país por televisión, desde la seguridad de sus despachos. Si no pasa esto habrá paros en todas las empresas hasta que se les reintegre hasta el último peso a los trabajadores”, reiteró en su exposición a metros del Ministerio de Salud y ante aplausos de los testigos de sus palabras.

Moyano, en su alocución, no dudó en señalar que “el Gobierno ha beneficiado a las ART”. Por eso, le pidió al jefe de Estado que “cambie esto. No puede ser que un trabajador que dio la vida en el peor momento de la pandemia ahora le quieren descontar porque se infecta laburando, no en Uruguay, como se fueron algunos funcionarios”, en alusión al período vacacional del ministro de Trabajo.

Hoy, el funcionario a cargo de la cartera laboral es el más apuntado por Camioneros: afirman que tiene un vínculo “más que aceitado” con las ART y es “de los funcionarios que no funcionan”. Además, le cuestionan la falta de diálogo ante temas determinantes y lamentan los escasos interlocutores que existen en el ministerio. “Hay funcionarios de todos los colores políticos menos del PJ: hay de La Cámpora, massistas, macristas, menos compañeros”, y critican sobre todo a las segundas y terceras líneas de Moroni.

Una versión que desde Trabajo niegan de manera rotunda ante la consulta de este medio y precisan que los fustigados por Moyano, tanto en sus apariciones públicas como en sus diálogos en privado, son dirigentes de trayectoria en el peronismo. Grafican, por ejemplo, que el secretario de Trabajo es el apoderado del PJ bonaerense mientras que el secretario de Empleo también forma parte del espacio “desde Duhalde gobernador”. Incluso, mencionan que el secretario de Seguridad Social “está desde la época de Massa”.

De todos modos, aclaran que no piensan confrontar con los gremios y que Moroni está predispuesto al diálogo “cuantas veces lo requieran”. Por otro lado, una fuente de la Casa Rosada añade que las ART se encuentran al día con Camioneros y que normalizaron su situación un día antes de la primera marcha que realizaron.

¿Qué sucede hoy con las ART? La Superintendencia de Riesgos del Trabajo dejó en claro, el 14 de enero, que “los trabajadores tienen cobertura por la covid-19 de acuerdo con el régimen que corresponda según la actividad”, y sostuvo que el Decreto 260/20 que el gremio reclama prorrogar expiró el 31 de diciembre ante “el cambio de la coyuntura sanitaria por la exitosa implementación del programa de vacunación” nacional.

Moroni explicó que el trabajador que contraiga el virus continuará cubierto por las ART, pero señaló que, “cuando se liberaron las restricciones y se determinó que el lugar laboral no es foco de principal contagio, se resolvió que la covid-19 siga siendo enfermedad laboral, pero ahora hay que pasar por una comisión médica”.

Otro dato: el 27 de enero se firmó el acta 73 del Comité Tripartito que está integrado por el gobierno nacional, el sector empresario y la Confederación General del Trabajo (CGT), en el que quedó determinado que los únicos sectores considerados “esenciales” en esta etapa de la pandemia son los que abarcan al personal de salud y de las fuerzas de seguridad. Un documento que lleva la firma de Jorge Sola, en representación de la central obrera, y que hoy Moyano no acepta.

Cronología

1 Hugo Moyano no logró colocar a un dirigente de su confianza en el Ministerio de Trabajo y siempre vio a Moroni como un hombre de Héctor Daer.

2 El dirigente camionero tampoco pudo influir en un puesto clave dentro de la cartera laboral: la estratégica Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo.

3 Moyano cuestionó permanentemente a las segundas y terceras líneas de Moroni y la falta de diálogo.

4 El conflicto con las ART terminó de detonar un vínculo cargado de desconfianza entre las partes.

5 Camioneros promete nuevas movilizaciones y no descarta medidas de fuerza.