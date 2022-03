Sergio Berni: "Si soy ministro y el Gobierno no me deja poner vallas, el operativo no se hace"

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cuestionó este viernes el accionar del Gobierno Nacional del jueves frente al Congreso al no permitir un vallado en el edificio. "Si me llama el Gobierno nacional para decirme que no van a poner vallas, le digo: ‘el operativo no se hace, así que vean ustedes si van a hacer o no la sesión’", sostuvo.

Para Berni, lo que ocurrió el jueves, mientras se debatía en Diputados el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “es una imagen a la que nos tiene acostumbrados Argentina".

"Son grupos de violentos que intentan imponer sus ideas por la fuerza. Pero la verdad que eso no me preocupa. Me preocupa la reacción de la política, que permite que este tipo de actos se lleven adelante por acción u omisión", destacó el ministro de Axel Kicillof este viernes 11 de marzo en diálogo con Radio Mitre.

"Es inexplicable que el Gobierno Nacional haya pedido que no pongan vallas", insistió Berni. “Dejaron que actúen con total libertad”, evaluó y explicó que las vallas permiten separar y evitar el contacto físico entre la Policía y los manifestantes.

Antes el titular de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, había destacado que los agentes de la Policía habían puesto el cuerpo para detener a quienes atacaban el edificio, que según el funcionario porteño pertenecían al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).

En relación a las críticas recibidas por el accionar de la policía frente a los incidentes encabezados por algunas organizaciones, desde el Gobierno porteño aclararon que el Congreso no estuvo vallado por decisión del Gobierno nacional.