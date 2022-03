"Sorete macartista" vs. "violento", el duro cruce entre Alejandro Bercovich y Sergio Chouza

En un insólito ida y vuelta en redes sociales, el periodista Alejandro Bercovich cruzó al economista Sergio Chouza y lo trató de "sorete macartista" por haber publicado un comentario irónico sobre la presencia del Frente de Izquierda en la manifestación frente al Congreso Nacional en donde se debate el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"Qué fácil es ser la izquierda... Siempre en la zona de confort de la pulcritud dogmática", publicó el economista ligado al kirchnerismo, Sergio Chouza, célebre en las redes sociales con decenas de miles de seguidores. El mensaje lo acompañó con una imagen de una columna del FIT-Unidad en las inmediaciones del Congreso participando de la manifestación en contra del acuerdo con el FMI.

De esta manera, Chouza, que en ocasiones defendió la gestión del gobierno del Frente de Todos, ironizó acerca de la postura de la Izquierda en la Argentina.

La respuesta de Alejandro Bercovich que fue tendencia en Twitter

En tanto, el periodista y conductor de Radio Con Vos y C5N, Alejandro Bercovich, salió al cruce del economista con un mensaje contundente que fue replicado por numerosos usuarios.

"Lo difícil es ser un forro como vos, Chouza. Siempre en la zona de confort de la obediencia debida y ahora atrás de los cabeza de tortuga", subrayó Bercovich insinuando la postura del economista a favor del accionar policial tras los incidentes en el Congreso, y su complicidad con el gobierno. "Sorete macartista", remató.

El tuit del periodista Alejandro Bercovich fue calificado de "violento".

La respuesta de "Berco" se viralizó rápidamente en las redes y fue tendencia en Twitter durante varias horas, generando tanto reacciones positivas como negativas de cientos de curiosos internautas.

Por su parte, Chouza, un asiduo usuario de las redes que suele responder con comentarios picantes a políticos y economistas, volvió a elegir el tono sarcástico para responderle al periodista, con quien no creía tener un "mal vínculo" en las redes y que incluso le retuiteó algunos de sus mensajes en ocasiones anteriores.

"Me parece que alguien tiene un mal día. Habla más de vos que de mí convertir una mirada política en un tema personal", replicó el economista, que luego manifestó que no conoce el motivo de la "agresión" de Bercovich ante la pregunta de un usuario. "Ni idea. No lo conozco personalmente, no me lo imaginaba tan violento", concluyó.

