Del Caño: "No puedo decir si hubo violencia, porque estaba adentro y no vi lo que pasó"

Visiblemente incómodo cuando le preguntaron en TodoNoticias "si el Frente de Izquierda ya había repudiado los hechos de violencia que hubo frente al Congreso", el diputado Nicolás del Caño intentó este jueves poner distancia de los graves sucesos ocurridos frente al Parlamento, señalando "no puedo decir si hubo violencia, porque no vi lo que pasó, yo estaba adentro y no participé de la manifestación...".

"Si quiero decir que rechazamos la represión de la policía, con personas detenidas...", agregó Del Caño en diálogo con el periodista Franco Mercuriale, destacando la importancia de la convocatoria hecha por la izquierda, "que es la tercera que hacemos, luego de la del 11 de diciembre y la del 8 de febrero".

Tiraron bombas molotov contra la policía en las afueras del Congreso.

Cuando Mercuriale insistió en preguntarle a Del Caño "cómo no había visto, si estaba dentro del Congreso, que se rompieron los vidrios de varios despachos, entre ellos el de la vicepresidenta Cristina Kirchner", el legislador no se movió de su postura: "no vi nada de eso, solo puedo hablar de cuando estuve un rato a mediodía, para saludar a la gente, y la gran mayoría se manifestaba de manera pacífica, pero entendemos que haya gente que tenga bronca con la pobreza, el desempleo...".

Las fotos más impactantes de los incidentes en el Congreso en medio del debate por el acuerdo con el FMI

"Yo no vi los acontecimientos, no te puedo dar una opinión sobre algo que no conozco", precisó Del Caño, y cuando ofrecieron mostrarle las imágenes "para que viera lo que pasó, porque llevaron bombas molotovs y se las tiraron a los policías", el diputado de izquierda se negó y señaló que "más allá de eso, me parece importante señalar que acá hay un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos para acordar con el Fondo Monetario Internacional, aumentar la dependencia y llevar adelante un pan de ajuste".

En las calles y en el recinto rechazamos este pacto de coloniaje. Juntos y el Frente de todos votan el ajuste y la legalización de la estafa macrista. La movilización popular es el único camino para derrotar este régimen de ajuste y entrega. pic.twitter.com/DGZELQerpG — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) March 10, 2022

"Si miran lo que habrá que pagar en 2027 o 2028, puede verse que los mismos que llevaron a esta situación ya están preparando un nuevo default para esa fecha", indicó Del Caño en TN, destacando que "le están dando los resortes de endeudamiento a los grandes grupos empresarios, que se fugaron todo el dinero, no fue a construir hospitales ni escuelas".

A los piedrazos, manifestantes atacan el Congreso por la votación sobre el acuerdo con el FMI

"Nosotros planteamos un desconocimiento soberano, lo primero que hay que hacer es un sistema bancario publico, controlado por los trabajadores para evitar la fuga de capitales. En segundo lugar establecer un control estatal del comercio exterior. Hubo superávit fiscal en 15 mil millones, le preguntamos a Guzmán sobre ese dinero y no sabe donde está", concluyó el legislador del Frente de Izquierda.

Fuertes incidentes en las inmediaciones del Congreso.

HB