Luego de largo debate y serios incidentes en la calle, Diputados dio media sanción al acuerdo con el FMI

Tras una maratónica sesión que se extendió durante más de 13 horas, la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes 11 de marzo y dio media sanción al proyecto de ley que ratifica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tomar un nuevo crédito y refinanciar los plazos de la deuda contraída durante el Gobierno de Mauricio Macri. Luego del acuerdo al que habían llegado sectores del Frente de Todos y Juntos, para impulsar la aprobación de ese aval al Gobierno para renegociar, la votación tuvo 204 votos a favor, 37 en contra y 11 abstenciones. No se incluyó en la aprobación, tal como ya se había establecido, el paquete de medidas económicas que reclamaba el ministro Martín Guzmán.

Máximo Kirchner no participó del debate, tampoco habilitó el quorum inicial y evitó la exposición durante todo el día. Solo se sumó a la sesión en los minutos finales, cuando se aproximaba la votación, para ratificar su posición contra el acuerdo. Los legisladores de La Cámpora que le responden al hijo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner también se opusieron al proyecto del Ejecutivo.

Los discursos finales fueron los de Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos), Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense), el presidente de Bloque de la Coalición Cívica Juan Manuel López; el cordobés Rodrigo de Loredo (titular de Evolución Radical); Mario Negri (presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical); Luciano Laspina (Bloque PRO-Santa Fe) que agradeció a Ritondo que le cediera tiempo en su discurso final; y a Germán Martínez, el reemplazante de Máximo Kirchner en la titularidad del Bloque del Frente de Todos, le correspondió cerrar el debate.

Germán Martínez, el titular del Bloque del Frente de Todos, al cerrar el debate.

Exaltado por momentos, De Loredo fue duro en sus apreciaciones y hasta llegó a comparar las críticas que hizo Tolosa Paz a la oposición en su discurso, con algunos de los personajes de Capusotto en sus programas cómicos. Ironizó respecto a los dueños de la pizzería en que Capusotto y otro de los actores "insulta todo el tiempo a sus clientes". Apuntaba a que Tolosa Paz con su tono de críticas dejaba de lado que los opositores eran los que habían respondido se habían

Negri recordó en su alocución las veces que el peronismo recurrió en la historia al Fondo Monetario Internacional, destacó el papel de la oposición "sentada acá para ayudar a un gobierno débil", habló de manera implícita a las piedras en el propio sendero oficiialista que puso el kirchnerismo y fustigó con dureza las palabras de Alberto Fernández, que sostuvo en un discurso reciente que "desprecia como todos al Fondo Monetario Internacional". "Un Presidente no puede hacer asambleas estudiantiles, tiene que ser responsable, ni siquiera han querido mostrar la carta intención, y encima le piden más dinero al FMI, porque esto es un nuevo préstamo, no hagan más infantilismo político".

Calificó además de "grupo de turistas poco serio que andaba dando vueltas por el mundo" a la gira de Alberto Fernández a Rusia, apuntó al ministro Martín Guzmán "que quiso imponer un proyecto, para hacernos socios del ajuste, no nos atendió y nos tuvo 15 días esperando, ahí está ahora en Houston, ha venido a la Argentina como un médico recién recibido a hacer su residencia a la Argentina". "Quedan dos años, quero dejarle un mensaje cortito, hoy hemos repudiado la violencia ejercida, rompiendo incluso los vidrios de la ventana de la vicepresidente, a los que quieren tener un relato, que luchen por ideales, nosotros no estamos para cogobernar, nosotros estamos solo para acompañar cuando está en juego el destino del país".

"Le estamos diciendo que no al default y también le estamos diciendo que no a las políticas económicas de Martín", dijo Laspina, que habló de "la trampa discursiva del Gobierno que el ajuste que se viene es culpa del FMI y eso es falso, el país no tiene financiamiento de ningún tipo, y el camino es un ajuste ordenado, o uno desordenado, que sería mucho más traumático". "Si uno habla para el relato, lo que genera es una fantasía que nos condena a la decadencia", precisó. "No se puede gobernar sin pagar costos políticos y hoy vamos a evitar una catástrofe", concluyó.

Finalmente, el número del rechazo que mostraría el kirchnerismo en Diputados, y sobre el que tanto se especuló, no llegó a impactar de manera gravitante en la votación. Sobre los votos positivos, hubo una primera lectura por secretaría que habló de 200 votos positivos, pero luego esa cifra trepó a 204, ya que había 4 legisladores cuyo votos se habían contabilizado erróneamente o debían cargarse en forma manual .

Los graves incidentes en el Congreso

Durante la tarde, se vivieron graves episodios frente al Congreso, en el marco de una protesta de sectores de izquierda que se oponían al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso derivó en ataque al propio Parlamento, con la rotura de vidrios, luminarias y veredas, además de enfrentamientos con la Policía. Los violentos llegaron incluso a lanzar bombas molotovs a los uniformados, 6 de los cuáles resultaron

Poco después de que iniciara el debate en el recinto de la Cámara de Diputados, cerca de las 15, manifestantes que se habían concentrado en las inmediaciones del Parlamento comenzaron a arrojar piedras y bombas molotov contra la fachada, lo que provocó rotura de ventanas. También incendiaron neumáticos.

Las fotos más impactantes de los incidentes en el Congreso en medio del debate por el acuerdo con el FMI

Ante la llegada de personal de la Policía de la Ciudad con escudos, la protesta se alejó del edificio hacia la zona de la Plaza del Congreso. Sin embargo, un grupo de manifestantes continúo arrojando piedras contra el personal policial. La tensión se mantuvo casi hasta las 17.

ED/HB