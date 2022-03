Marcelo D'Alessandro apuntó al 'Movimiento Teresa Rodríguez' como responsable de los incidentes

Apuntando a los miembros del 'Movimiento Teresa Rodríguez' como presuntos responsables de los graves hechos de violencia frente al Congreso, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, afirmó este jueves que "la organización del hombre mortero volvió a generar incidentes", acusando a la Justicia de haber llevado con las liberaciones a este cuadro "en la que todos saben que no pasa nada y no respetan a las fuerzas de seguridad". Sobre la falta de vallas en torno al Congreso, previendo que podían producirse incidentes, D'Alessandro apuntó que "eso se debe a un pedido de Nación, que en su momento dijo que tampoco quería vallas en Casa de Gobierno".

"Cinco son los agentes heridos por las bombas molotov y las piedras", señaló D´Alessandro, que recordó con sus palabras los desmanes ocurridos a fines de 2017 en la Plaza del Congreso, donde un militante de izquierda, Sebastián Romero (luego detenido) disparó un "mortero casero" contra efectivos policiales:

Consultado sobre el estado de los agentes lastimados, D'Alessandro explicó: "Gracias a Dios, ninguno de los policías fue herido de gravedad, pero todos debieron ser atendidos y dos de ellos fueron alcanzados por una bomba molotov que arrojaron integrantes del MTR (Movimiento Teresa Rodríguez)" en cercanías del Parlamento.

"Una vez más, esta organización, que ya había sufrido la detención de uno de sus integrantes que estaba prófugo y que tiraba con un mortero a la Policía durante la movilización del 18 de diciembre de 2017, hoy, lo que hicieron fue arrojar piedras, pero también una bomba molotov, lesionando a dos agentes, que están bien, pero que debieron ser atendidos de urgencia", dijo el funcionario, en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

"Estamos en proceso de identificar y poner a disposición de la Justicia a estos violentos", agregó. el funcionario, aunque lamentó que generalmente las actuaciones judiciales terminan liberando en poco tiempo a los responsables de sucesos graves, y eso "termina generando la sensación de que no pasa nada", lo que potencia los enfrentamientos con la policía.

Sobre la coordinación con autoridades nacionales para llevar adelante un operativo de prevención, expresó: "Cuando se dan este tipo de situaciones, nosotros compartimos la seguridad con el Estado nacional, con las fuerzas federales". "En este caso en particular, nos piden y nos exigen que no pongamos vallado. El problema de no tener vallado es que cuando surgen este tipo de actos, con estos violentos, nosotros tenemos que preservar también a aquellos que estaban manifestándose en paz. Había más de 12.000 personas manifestándose en la plaza y solamente un grupo de violentos. La Policía tiene que rearmarse y armar el operativo que después se termina viendo", indicó.

NA/HB