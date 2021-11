El ex presidente Mauricio Macri participó de una entrevista este domingo 7 de noviembre y habló sobre diversos temas políticos, económicos y judiciales. Sobre el préstamo que tomó del Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras era jefe de estado, expresó que se utilizó para pagarle a los bancos comerciales, además de destacar el apoyo de Donald Trump para acceder al dinero. También criticó duramente a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sosteniendo que el presidente "se cree sus propias mentiras". Sobre su situación judicial y la causa por espionaje ilegal a los familiares del submarino ARA San Juan, volvió a decir que es inocente.

El gobierno de Cambiemos le solicitó en 2018 al FMI un crédito de USD 57.000 millones, de los que finalmente se embolsaron USD 44.000 millones. Ante las críticas del oficialismo, que habló de un "préstamo político" para sostenerlo en las elecciones del 2019, Mauricio Macri reconoció el apoyo del entonces presidente norteamericano Donald Trump y sostuvo que el dinero se usó para pagarle a los bancos. “La plata del FMI la usamos para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”, reconoció el líder del PRO en una entrevista con Marcelo Longobardi para CNN.

El exjefe de Estado también destacó el rol que jugó Trump para acceder al empréstito más grande que el FMI dio en su historia. “Trump se portó muy bien con nosotros. Me llamaban otros presidentes para ver cómo tratar con Trump”, dijo. Luego cuestionó al oficialismo por la falta de un diagrama para negociar con el organismo multilateral: “El FMI pide un plan. Si hay un plan, esto se refinancia. No están para ganar plata, sino para que a la Argentina le vaya bien. Necesitan que todos los países del mundo se fortalezcan y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta”, manifestó.

Elecciones legislativas, presidenciales y críticas al oficialismo

Mauricio Macri volvió a cuestionar a la dupla presidencial de "los Fernández" y se refirió a los dos años de gestión del Frente de Todos. “Alberto Fernández niega la realidad y se cree sus propias mentiras”, se despachó el creador del PRO sobre el mandatario nacional. También habló sobre la vicepresidenta: “Cristina Kirchner y su entorno han perdido contacto con la realidad”, cuestionó.

“Lamentablemente, en estos 20 meses, este ejército de demolición no sólo no siguió construyendo el edificio, sino que volvió, no al tercer subsuelo, sino al sexto subsuelo”, graficó el exjefe de Gobierno porteño.

También habló sobre una futura candidatura presidencial y se envalentonó con la última elección primaria que realizó Juntos por el Cambio en septiembre. “Cuanto más poder nos den, más control de daños vamos a intentar hacer”, sostuvo. “En 2023 vamos a volver al poder con mayoría de diputados, senadores y varios gobernadores”, se entusiasmó.

Por otro lado, Macri habló sobre sus ambiciones de volver nuevamente a la Casa Rosada. “Hoy no está en mi cabeza una candidatura en 2023. No pasa por mi cabeza una desesperación por volver al poder porque sé lo que es la carga”, confesó. Y se refirió a los futuros dirigentes cambiemitas que apuntan a llegar a Balcarce 50. “Todos los curas quieren ser Papas”, definió.

ARA San Juan: "Yo no espié, no mandé a espiar a nadie"

Consultado sobre su rol en la causa del espionaje ilegal a los familiares del submarino ARA San Juan, Macri volvió a manifestar su inocencia y le achacó al juez de Dolores, Martín Bava, un motivo electoral en su convocatoria judicial.

“Yo no espié, no mandé a espiar a nadie, nunca tuve ninguna información de espionaje sobre los familiares del ARA San Juan ni ningún otro buque en mi poder, nunca gasté dinero del Estado en ninguna actividad ilícita”, se defendió.

Luego habló de una politización de su convocatoria. “Esta intempestiva convocatoria a indagatoria sin fundamentos, en un proceso electoral, tiene una actitud repudiable política”, cuestionó.

De gira por Mar del Plata, donde estuvo con el intendente Guillermo Montenegro, Macri aprovechó para lanzarle un dardo al juez Bava, a quien vio en las últimas dos semanas en el Juzgado Federal de Dolores luego de las citaciones del magistrado. “Parece que tengo un amigo nuevo en Dolores que me quiere ver todas las semanas”, ironizó a quienes se habían acercado a verlo en la ciudad balnearia.

