Para el cierre, Kicillof apunta a Macri como su único enemigo

Este segundo tramo de la campaña de Kicillof, y el más importante, es más K que el anterior de las PASO. Así lo reconocen en la gobernación de La Plata, donde asumen que el mandatario bonaerense logró volver al territorio, dispersar a los candidatos para bifurcar las voces, agregar contenido a la campaña nacional del Sí del Frente de Todos y proponer de manera más realista una apuesta a futuro.

Asumen que la intención de mínima se convirtió en la de máxima y esperan subir unos puntos para rozar el empate. El escenario es difícil ya que la nómina bonaerense de Juntos para el Congreso logró un 37,33% de adhesiones sobre el 33,25 del FdT.

Por eso toman como batalla trascendente el Senado bonaerense, donde Juntos tiene mayoría, y Kicillof pretende achicar la distancia reforzando la militancia en la primera y en la séptima sección (Conurbano y centro de la Provincia respectivamente).

La hipótesis del voto bolsillo en las PASO, que esgrimen intendentes y candidatos, resulta un mal pronóstico para el Gobierno si se llega a reiterar.

“Si no te alcanzaba antes del 12 de septiembre, tampoco te alcanza ahora, la reactivación no es inmediata, no es ya”, indica a PERFIL una voz acreditada en la Provincia. Dicen que este hecho no los amilana y en alguna medida lo esperan.“Los anuncios, las paritarias, los beneficios que estamos dando son más gestos necesarios y a largo plazo que soluciones al día” reconocen.

Sobre las nuevas formas que asumió esta segunda pero determinante fase de la campaña, adquiere protagonismo el gurú y publicista de Alberto Fernández, Antoni Gutiérrez Rubí, quien encomendó moderación y propuestas en la primera fase y perfil alto para el último tramo. En algunos puntos coincide y en otros despega de ese dogma el mandatario bonaerense.

Las coincidencias ya comienzan a observarse ya que Kicillof encabeza desde este fin de semana una polarización extrema donde eligió como contrincante único al ex presidente Mauricio Macri, a quien considera el “verdadero jefe”.

Tachó de la lista de contrincantes al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, de quien considera que hace años “que responde al jefe”; a la ex gobernadora provincial y candidata porteña, María Eugenia Vidal, y al principal postulante por el territorio bonaerense en el Congreso, Diego Santilli.

En las diferencias con Gutiérrez Rubí está la fina línea entre imagen y contenido. El martes 26 de octubre pasado, el consultor español viajó hasta La Plata para detallar ante intendentes del Conurbano y el gabinete el tono de la campaña. El encuentro estuvo coordinado por el gobernador, quien, según refirieron a este diario, decidió agregar al tono “demasiado publicitario y algo vacío del Sí” un sentido más cargado.

Por eso encargó a su equipo, con la asistencia de la agencia de publicidad Suburbana, seis spots, que ya comenzaron a difundirse, en los cuales se abordan, a través de ejemplos de vida, la educación pública, las escrituras de viviendas, el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), los créditos a pymes, el turismo y una última con el eslogan “Confiar seguir adelante”.

La gira de un día que desarrolló el miércoles 4 en San Pablo, Brasil, donde se encontró con más de setenta empresarios vecinos, fue considerada importante aunque ajena a la elección.

En esa movida tuvo un rol central el ex gobernador, y actual embajador, Daniel Scioli, a quien le adjudican la dedicación de llamar uno por uno a los diez empresarios imprescindibles, que estuvieron en el convite.

Los planes para el día después

El 15 de noviembre, el gobernador tendrá un primer momento de evaluación poselectoral con su equipo y una posterior puesta en marcha de planes ya prefijados. Kicillof pretende, esta vez sí, refundar o refrescar su gestión y estructura.

Espera avanzar en planes de obras y anuncios para pymes y sectores productivos a la vez que remodelar su gabinete con la incorporación del Instituto de Cultura y un área de Ambiente con rango ministerial.

Hubo una primera propuesta para que Cultura la ocupe la saliente diputada provincial Florencia Saintout, y Ambiente para Ariel Sujarchuk, aunque todavía no hay confirmación.

También habrá cambios en los roles, como en el caso del jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, que pasará de su tarea fina de sostener a sus colegas intendentes para que no se corten solos a tejer redes con referentes de la oposición parlamentaria. El ex jefe comunal será el lazo entre el Gobierno y la oposición en las pujas legislativas.

La continuidad de Sergio Berni al frente de Seguridad no está sellada aunque existen algunas pistas que marcan su proyección en el cargo.

El ministro fijó pautas de acción para los dos próximos años que incluyen el egreso de la primera camada de policías rurales, junto a la compra de equipamiento y retoques locales en la policía.

Si persiste en su antigua promesa de abandonar el cargo, será bajo la condición de morigerar una transición ordenada y sin grieta.