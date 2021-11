Alberto Fernández apuntó contra Córdoba y su "necesidad de parecer algo distinto"

Una frase del presidente Alberto Fernández generó revuelo y fuertes críticas este domingo 7 de noviembre, luego de que se viralizara un video en el que el jefe de Estado cuestiona a la provincia de Córdoba y diga que “hace falta que de una vez por todas se integre al país" y deje de lado "la necesidad de parecer algo distinto".

Las declaraciones de Fernández fueron en el marco de un encuentro con dirigentes cordobeses del Frente de Todos, que tuvo lugar el miércoles pasado en el Centro Cultural Kirchner (CCK), del que participaron intendentes y legisladores de Córdoba y ministros del Gobierno nacional a días de las elecciones generales del 14 de noviembre.

En un tramo de sus palabras, que quedó grabado en un video casero de alguno de los asistentes a la reunión y se difundió en redes sociales, el Presidente habla de que la provincia mediterránea parece un "terreno hostil" para el oficialismo a nivel nacional. “Sé también que hace falta de muchos cordobeses y cordobesas como ustedes para que Córdoba, de una vez por todas, se integre al país y de una vez y para siempre sea parte de la Argentina y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto".



El comunicado del Bloque Córdoba Federal en rechazo a las declaraciones del Presidente

"Lamentamos profundamente los dichos del Presidente. Esto confirma la mirada unitaria que tiene de la Argentina. Todo lo que pase fuera del AMBA no es Argentina. A confesión de parte relevo de pruebas”, comienza el escrito que difundieron desde el Bloque Córdoba Federal, que integran los diputados Alejandra Vigo, Carlos Gutierrez, Paulo Cassinerio, y Claudia Márquez.

Y continúa: “Sus dichos acaban de confirmar que es necesaria una Argentina justa. Que distribuya los esfuerzos de todos de igual manera. No queremos ni más ni menos que Buenos Aires. Queremos lo mismo para Córdoba y el resto del país”.

Por último, mencionaron una serie de hechos que, desde esa provincia, marcaron la historia argentina: “Y tal vez, recordarle al Presidente que desde esta provincia surgieron hechos históricos que marcaron a la Argentina: como la reforma del 18; el Cordobazo: gritos del interior federal que cambiaron el rumbo de la Argentina".

"Porque Córdoba nunca se calló, y nunca se va a callar. Parece que eso le molesta ahora, que Córdoba pida solo que nuestra patria sea más justa. Que el presidente mire hacia el interior federal: se va a encontrar con un país productivo, trabajador, dispuesto a ayudar y a salir adelante", finalizaron.

Las reacciones del resto del arco opositor no se hicieron esperar. El titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, aprovechó para chicanear al presidente a través de Twitter. "Si para el presidente la gente que no lo vota no es parte de Argentina el país le va a quedar muy chico", escribió.

El diputado cordobés Mario Negri salió también al cruce: "El Presidente dice que Córdoba debe integrarse de una vez por todas al país!? Le paso el link de Wikipedia así no lee tanto y aprende un poco de la Provincia. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)…. Lo que no vamos a hacer es integrarnos al kirchnerismo, el 14 de noviembre lo va a ver otra vez".

El candidato a diputado nacional de la UCR por Córdoba, Rodrigo De Loredo, expresó: "Para Alberto Fernandez Córdoba no es parte de la Argentina. A confesión de parte…..Presidente no somos territorio hostil, tenemos en claro el país en el que queremos vivir y no es al que nos están llevando".

El ex presidente del Banco Central durante el Gobierno de Cambiemos, Guido Sandleris, manifestó: "Ojalá toda la Argentina se pareciera un poco más a Córdoba, una provincia productiva donde el kirchnerismo saca 10%, el peronismo es racional y gana Juntos por el Cambio".

“Presidente @alferdez, Cordoba es Argentina y usted es un facista que considera extranjero al que piensa distinto a su línea ideológica. Avergüenza la tradición pluralista de nuestro país”, dijo por su parte el diputado Waldo Wolff.

