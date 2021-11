En un nueva visita a municipios del conurbano, el presidente Alberto Fernández estuvo este domingo en José C. Paz, donde junto a la candidata a diputada Victoria Tolosa Paz y el intendente Mario Ishi departió con vecinos, y dio la orden de largada de un maratón local: "Corre José C. Paz". El Mandatario había estado este sábado en Quilmes, cumpliendo también con otra escala de la campaña que apuesta a mostrarlo "junto a los bonaerenses", cuando apenas falta una semana para las elecciones legislativas en las que las encuestas anticipan que el Frente de Todos puede volver a ser derrotado por la oposición de Juntos.

Además de ordenar y presenciar la largada de la quinta edición de la tradicional maratón local, Fernández saludó y conversó con los competidores y vecinos de ese municipio del noroeste del conurbano. Junto al intendente Ishi y Tolosa Paz, el Presidente se encargó de la cuenta regresiva y dio la orden de largada de la carrera. En el medio, recibió el afecto de los vecinos de la zona que se acercaron para saludarlo, muchos de los cuales llegaron a abrazarlo.

Luego, en el interior de una de las carpas montadas en el lugar, Ishi le mostró a Fernández una serie de planos sobre las obras que se están llevando a cabo en el Partido para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, varias de ellas con impulso y respaldo del Gobierno nacional.

También dialogaron sobre la futura concreción del Polo Industrial y la Zona Franca que beneficiará a José C. Paz y al partido de Moreno. El objetivo bajo el cual se disputó la competencia "Corre José C. Paz" de este año fue “Por una Facultad de Ciencia, Tecnología y Robótica”, en alusión al proyecto que apunta a sumar esa carrera en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), predio por donde precisamente pasaron los maratonistas durante una parte del recorrido.

El 22 de septiembre último, el Presidente encabezó en esa casa de estudios la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas, en un edificio de 20.370 metros cuadrados cubiertos que está pensado para unos 21.600 estudiantes.

La largada tuvo lugar en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen (ex Ruta 197) y la calle Muñoz, donde además de la típica entrada de calor y la entrega de kits, hubo una clase de zumba para los participantes y acompañantes que se acercaron al lugar. Posteriormente, el Presidente compartió también algunas charlas con vecinos y vecinas en una estación de servicio de la zona.

