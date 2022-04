Fernán Quirós: “La pandemia se va a terminar en 2022, vamos camino a una endemia”

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró que la pandemia se termina en 2022 luego de “un aumento de casos” más que se espera cuando comience el frío. Además, opinó sobre sus pares en provincia y nación y reconoció que se trata de funcionarios capaces.

“Decididamente la pandemia se va a terminar en 2022, estamos en un proceso de transición hacia una endemia”, afirmó en diálogo con TN y agregó: “Todavía nos queda un aumento de casos, pero seguramente esas olas ya no tendrán el mismo daño que las previas”.

Durante el comienzo de su gestión y la llegada de la pandemia su trabajo fue coordinado con los ministerios de Salud de la nación y la provincia de Buenos Aires y, aunque lograron sostener varios acuerdos, Quirós aclaró cuáles fueron sus diferencias. “Había que salir más rápido de las restricciones, siempre insistimos en que había que salir más rápido”, consideró en relación a la cuarentena estricta.

“En algún momento el gobierno tomó decisiones sobre la Ciudad que no fueron constitucionales”, comentó en relación a la presencialidad en las escuelas. Otra diferencia que dividió aguas fue el uso de barbijo en las aulas que para Quirós no debe ser obligatorio porque “para los chicos que tienen que aprender la lectoescritura, el barbijo es un problema para aprender el lenguaje de manera apropiada”.

Las gestiones Vizzotti y Kreplak

Fernán Quirós destacó que la compra de vacunas a nivel nacional fue buena, aunque “había que ser lo más abarcativo posible y comprar la mayor cantidad posible”. “Hubiera sido más amplio en la elección de candidatas de las vacunas”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la gestión de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, destacó: “Es una persona que tiene buena formación en enfermedades infectocontagiosa y ha hecho un enorme esfuerzo para estar a la altura en este periodo”.

En relación al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, evaluó: “Sus convicciones políticas e ideológicas, que son parte de las tomas de decisiones, a veces le trae dificultades en las políticas que sostiene e implementa, pero es muy capaz y con capacidades de gestión y convicciones sobre la tarea pública que es muy reconocible”.

El uso de barbijos

Quirós, en conferencia de prensa, no descartó la posibilidad de terminar con la obligatoriedad del barbijo en lugares cerrados, pero advirtió que, por el momento, “continuará siendo obligatorio” en el territorio porteño. Además, advirtió sobre la llegada de la variante XE del coronavirus.

“Hasta el día de hoy, el sitio en el que no es obligatorio el uso del barbijo en la Ciudad es en los entornos abiertos y en el ámbito escolar para los niños, y veremos semana a semana si podemos dar otros pasos siempre de manera segura”, detalló.

La variante XE

Quirós advirtió la variante XE llegará a la Argentina “en breve”, pero explicó que no afectará significativamente la curva de contagios. “Al día de hoy XE no es más que una nueva subvariante de la familia Ómicron y no hay ninguna evidencia de que traiga diferencia significativa en relación a la BA1, que ya circuló por nuestro país, y a la BA2, que tiene grado de circulación en la ciudad de Buenos Aires”, agregó el ministro de Salud porteño.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), definió a la variante XE como una mutación “mucho más contagiosa”, ya que propaga un 10% más rápido el virus. De acuerdo con la información de la OMS, la cepa ya está presente en Reino Unido, Tailandia, Israel y España.



RB/fl