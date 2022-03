Sergio Berni: "El Presidente gobierna con el diario que le escriben cinco amigos y no sale a la calle"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se encolumnó con los sectores y dirigentes del kirchnerismo que criticaron al presidente Alberto Fernández y apuntó contra su círculo más cercano, calificandolos de "antikirchneristas" y "alcahuetes".

“Hay que corregir el rumbo económico del país, no hemos hecho todo lo que hicimos para recuperar el Gobierno y que sea tomado por un juego de cinco amigos del presidente que no han arriesgado nada para llegar hasta acá”, sostuvo este lunes 28.

Además, expresó que desde que asumió el poder, el gobierno “se encargó de dilapidar la credibilidad que necesita para cambiar el rumbo de las cosas”.

Alejado del kirchnerismo por decisión propia y con la idea de despegarse también de la coalición panperonista, el funcionario de Axel Kicillof marcó el contrapunto entre Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, apuntando contra el entorno del Jefe de Estado. “Mientras el Gobierno siga siendo un juego de poder entre cinco irresponsables que intentan desde el anti kirchnerismo armar el albertismo...”, expresó, con final abierto, en La 990.

"De un gobierno que no tiene nada que ver con el peronismo no se puede esperar otra cosa que no sea esto", fue otra de las críticas directas de Berni. "Nosotros enfrentamos al gobierno de Macri mientras otros que están en este gobierno no hacían nada", lapidó, analizando que en el Gabinete Nacional hay muchos "antikirchneristas".

Finalmente, dejó una crítica contundente: "El Presidente gobierna con el diario que le escriben cinco amigos y no sale a la calle", y agregó que "culpa de esos cinco alcahuetes estamos donde estamos".

Qué otros funcionarios criticaron a Alberto Fernández y a su entorno

No es el primer dardo directo que apunta en los últimos días contra el grupo de mayor confianza de Alberto Fernández. Este domingo 27, otro funcionario del gabinete de Axel Kicillof, Andrés "Cuervo" Larroque, también fue crítico al manifestar que "tanto el Presidente como sus laderos deben salir de ese laberinto en el que se metieron creyendo que el enemigo es Cristina o el sector que ella representa".

Por su lado, el Jefe de Estado no deja de hacer llamados públicos a la unidad, aunque sin una continuidad en privado. Entrevistado en la TV Pública este domingo, manifestó sobre las internas que "son debates que se ponen más en los medios que en la gente, que está preocupada por la inflación y los problemas económicos". También dijo que "comparte totalmente la idea" de Cristina Kirchner "de buscar un gran acuerdo, un contrato social".

También negó que el Frente de Todos pueda llegar a quebrarse. “La unidad es una condición necesaria para que podamos hacer frente a una derecha que existe”, dijo. Sobre el acuerdo con el FMI y sus disidencias dentro de la coalición, manifestó que el tema "está terminado".

Esta lunes a la mañana, la Ciudad de Buenos Aires amaneció con carteles acusatorios contra Cristina Kirchner, tildándola de asesina por "hacer negocios" con el presidente ruso, Vladimir Putin. "Cómo dije ayer, muchos se empeñan en dividirnos y recurren a las mayores bajezas. Lamento el daño que causan a personas de bien", tuiteó el Presidente.

