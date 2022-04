Débora Indarte: “No quiero que me digan que soy de una casta"

Débora Indarte fue entrevistada en Modo Fonteveccia por Radio Perfil y dijo que su decisión de romper con el Frente de Todos tiene que ver con que su voz no era “tomada en cuenta” dentro de su propio bloque. Asimismo se refirió a las internas y los dichos de Andrés “Cuervo” Larroque sobre Martín Guzmán y afirmó: “A Larroque tampoco lo votó nadie".

Enfrenta a la Cámpora en su ciudad, Mar del Plata, presentó más de 170 proyectos que no fueron tratados por las discrepancias internas del bloque. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales renunció a integrar el bloque oficialista?

- Mi decisión tiene que ver con que solo busco trabajar. Es sentido común. No puedo volver a mi ciudad sin respuesta. Son 170 proyectos de ley, que no son míos, que son de los sectores a los que represento, como el sector público, privado, las academias y las organizaciones del tercer sector. No puedo volver y decir que no sé o que el proyecto no fue tratado. El primer día que asumí, presentamos junto a mi equipo 50 proyectos de ley. Esto no se hace de un día para el otro. Es un trabajo que se hace con los vecinos y las 27 localidades a las que represento. Si no damos respuesta, caemos en lo que dicen que muchos dicen. No quiero que me digan que soy de una casta o que soy una ñoqui. Lo único que quiero es cumplir mi mandato y dar respuesta a la gente que me eligió. Siempre voy a agotar todas las instancias de diálogo y fue lo que hice. No fue una decisión improvisada ni sorpresiva porque vine avisando.

¿Cree que no se trataron sus proyectos por las internas políticas? ¿La ningunearon por no ser de La Cámpora o es una interpretación exagerada?

- Yo no busco culpables sino cumplir con mis responsabilidades que es poder tratar los proyectos que me deja la gente. No me fui del Frente de Todos, simplemente agoté todas las instancias administrativas en un bloque que no me dio respuestas. No puedo esperar, tengo que ser responsable. Por lo menos en mi concepción de construcción política que tengo, el sectarismo y las trabas no nos llevan a nada. También la gente nos llama por problemas de trabajo, de educación y salud. Lamentablemente, algunos tuvimos momentos difíciles con esto y no puedo mirar al costado y decir que no cuando algún funcionario no me contesta el teléfono. Mi teléfono siempre está abierto porque soy una funcionaria pública. Nosotros tenemos nuestras necesidades resueltas, la gente qué viene a nosotros no. Como coalición tenemos diferencias pero la responsabilidad no es echarnos la culpa pero cuando las cosas no salen tenemos qué sacar para adelante.

Claudio Mardones: A partir de esto, ¿cómo va a ser el comportamiento suyo en el recinto?. Si usted no está en el bloque, las chances de que se materialicen sus proyectos, son difíciles. ¿Cómo va a ser su convivencia con el bloque del Frente de Todos en la legislatura?

- Será de la mejor forma. Yo estoy agotando las instancias administrativas y de diálogo. Hoy me presentaré en la primera reunión de labor parlamentaria y ahí tendré una voz, que era lo que no estaba teniendo dentro mi propio bloque. No voy en contra porque sigo siendo parte y no me fui a otro bloque. Simplemente tengo que ser responsable con la confianza que me fue depositada.

CM: ¿Cómo serán los términos de esa negociación si usted no está en el bloque?

- No me atendieron aún las autoridades de la Cámara, pero eso no será un impedimento para mi. Yo voy al recinto para participar y tener la voz que no tuve. Los resultados no sé cuales serán. No me puedo quedar como si nada pasara, esperando que alguien responda por lo mío.

Varios gobernadores afirman que La Cámpora trata de cooptar todo el aparato del PJ de Buenos Aires. ¿Cuál es su visión de la relación del peronismo, que usted integra, con La Cámpora?

- En 2019 nosotros armamos el Frente de Todos donde todos tenemos que participar. Hoy hablaba del tema de las internas y básicamente algunos funcionarios parecen más vedettes que representantes estatales. No podemos ser funcionales al macrismo desacreditando al presidente y a sus equipos. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Larroque. Para ser objetiva, él tampoco fue elegido por los votos como ministro. Este tipo de comportamientos y declaraciones no aporta a la gente. En estos días se pone en discusión el desdoblamiento de las elecciones. ¿Usted cree que la gente piensa más en eso o en llegar a fin de mes?

Larroque dice que en 2019 no existía Guzmán, cuando ganaron las elecciones. Y que en 2021 perdieron las elecciones por las políticas de Guzmán. ¿Cuál es su opinión sobre el resultado de las elecciones en la provincia en 2021?

- Somos parte de una coalición electoral. Cuando las cosas van bien, las victorias son de todo. Cuando las cosas no salen todos tenemos que poner la espalda porque somos parte de lo mismo. Respecto a lo otro, hay una cuestión objetiva. A ningún ministro se lo votó y cada uno tiene que ser responsable y tirar hacia el mismo lado.