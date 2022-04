Quién es Débora Indarte, la diputada que rompió con Kicillof por diferencias con La Cámpora

Las internas del Frente de Todos eclosionaron esta tarde en la agrupación que responde a Axel Kicillof en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La diputada marplatense Débora Indarte se aleja de la órbita del gobernador luego de haber presentado más de 170 proyectos que no fueron tratados a raíz de las discrepancias internas del bloque. “Obstaculizan de manera permanente el desempeño de mi función”, sentenció Indarte y dio el portazo.

Luego de un polémico aniversario de Malvinas, en el cual el Jefe de Estado y la vicepresidenta encabezaron actos oficiales por separado, la ruptura del oficialismo se traslada al Parlamento bonaerense. La diputada Débora Indarte, quien lidera el ranking de cantidad de Proyectos de Ley presentados en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. blanqueó su salida de la bancada. Su deserción deja al oficialismo con un total de 42 integrantes, es decir, 5 miembros menos que los requeridos para lograr quorum en las sesiones.

Indarte pertenece a las filas del PJ enfrentado a La Cámpora en Mar del Plata. Agotadas las instancias de diálogo con sus colegas peronistas, "no he podido cumplir con la premisa fundamental por la que fui elegida en el año 2019", comunicó la legisladora al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Federico Otermin.

"Me dirijo a usted, para manifestarle que luego de haber agotado todas las instancias administrativas y de diálogo, no he podido cumplir con la premisa fundamental por la que fui elegida en el año 2019", continúa la carta dirigida al titular de la Cámara Baja. Por lo tanto, solicitó la creación del monobloque “Unidad para la Victoria”, luego de que más de 170 iniciativas (que abarcan 2 períodos legislativos) no fueran debatidas.

¿Diálogo o grieta?

La diputada aclaró que estará dispuesta a "la instancia de diálogo" en caso de que se reviertan las condiciones que obstaculizaron el ejercicio de su función.

En la nota enviada a Otermin, Indarte insistió en que luego de presentar más de 170 proyectos en dos períodos legislativos, "no he logrado que ni uno solo sea tratado", razón por la cual "no pude dar respuesta a una sola demanda en el territorio".

La formación del Bloque/Interbloque "Unidad para la Victoria" afrontará el desafío de que las propuestas pendientes obtengan en el Parlamento el tratamiento adecuado.

La decisión de Indarte no cayó nada bien en el sector del PJ que responde a Máximo Kirchner. Voceros de La Cámpora confirmaron a La Nación que la salida de la diputada “no respeta la máxima peronista de ‘el que gana conduce y el que pierde acompaña’”.

Proyectos inconclusos

Desde el 2021, la diputada Indarte presentó un total de 90 proyectos, por el momento no debatidos, que responden a múltiples situaciones de la Provincia de Buenos Aires. Entre ellos se destacan:

Creación de la agencia provincial de búsqueda de personas desaparecidas.

Creación del Sistema Provincial de Guardianes Ambientales para el Desarrollo Humano Sostenible.

Eliminación del tope de edad para el otorgamiento de la licencia de 90 días para el personal de la Administración Pública que tenga hijos en adopción. Cabe aclarar que anteriormente el beneficio sólo alcanzaba a aquellos que adoptaban niños o niñas de hasta 7 años.

Creación del Programa de Asistencia Integral para Personas en situación de calle.

Establecimiento de disposiciones para la circulación y comercialización de cuatriciclos ante el riesgo creciente de muertes.

Determinación para nuevas modalidades de prestación en el servicio de la VTV.

Muchas de las iniciativas mencionadas se consideran "de reproducción": son proyectos que habían perdido estado parlamentario y por su relevancia fueron relanzados con el objeto de que tratados en lo inmediato.

