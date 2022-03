Internas en el Frente de Todos: para Marcelo Lewandowski, "lo difícil sería una ruptura del bloque"

Marcelo Lewandowski, senador nacional por Santa Fe, se refirió a las internas dentro del Frente de Todos que destapó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y adelantó cómo podría resultar la votación por la negociación de la deuda externa en el Senado.

Entrevistado por María Laura Santillán en La mañana de CNN (CNN Radio), Lewandoski anticipó este miércoles 16 de marzo que “lo difícil sería una ruptura del bloque y que cada uno se vaya por su lado” ante la votación del acuerdo con el FMI.

De esta manera, el senador confirmó que “hay distintos matices en el Frente de Todos”, pero reconoció que estos matices también están presentes en la oposición.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentó ante el Senado para dar precisiones sobre el acuerdo con el FMI.

En ese sentido, Lewandowski aseguró que “hay otras miradas y son respetables”, pero indicó que eso “no debe significar un ataque a un compañero o compañera de bloque”, pese a que voten negativamente al acuerdo con el FMI.

De esta manera, el senador por Santa Fe intentó cerrar las internas dentro del Frente de Todos. “Es mucho más amplio que haya otras miradas, que pensar en una disciplina partidaria de bloque, en donde sí se temiera que se parta el bloque”, destacó.

Con respecto a la responsabilidad que tiene Juntos por el Cambio respecto a la deuda externa, el legislador afirmó: “Lo menos que podría hacer la oposición es apoyar”. Sin embargo, el senador aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la gestión y reconocer que “se han cometido muchos errores estos años, ajenos y propios”.

Las proyecciones sobre el debate en el Senado

El acuerdo con el FMI obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el jueves 10 de marzo, por lo que esta semana entró al Senado y alcanzó el dictamen necesario para ser tratado en la Cámara alta.

Con respecto al debate que se llevará a cabo el jueves 17 de marzo en el Congreso, Lewandowski confirmó que “el acuerdo tendrá el apoyo mayoritario en el Senado”.

El titular del bloque en el Senado confirmó que se "respetará" la decisión de cada senador oficialista.

Por su parte, el senador resaltó: “Yo voy a votar por el sí, pero no me puedo enojar con el que piensa que se puede seguir negociando o que el default no va a ser tan malo. No es votar en contra de Alberto Fernández, es votar en contra del Fondo”.

De igual forma, el legislador alertó sobre las consecuencias que tendría no avalar un entendimiento con el FMI, puesto que aseguró que traería graves consecuencias económicas, con provincias endeudadas en dólares y la falta de confianza de los inversores.

