Nuevo round de Larroque vs Guzmán: "No podemos ser rehén de alguien que no tiene representatividad"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, volvió a apuntar por tercer día consecutivo contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien en el entorno de la vicepresidenta Cristina Kirchner lo quieren fuera del gobierno.

Las críticas comenzaron el lunes, cuando Larroque compartió un acto con el diputado Máximo Kirchner, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta en Florencio Varela.

D'Elía defendió a Guzmán: "A Larroque tampoco lo votó nadie, su único mérito es ser amigo de Máximo"

Ese día, los cuestionamientos habían sido sin nombre, aunque el objetivo era el titular del Palacio de Hacienda. En tanto, este martes, Larroque ya lo señaló con nombre y apellido y afirmó que a Guzmán "no lo votó nadie".

"Creo que cuando te digo el tiempo que se perdió, o el daño, creo que tuvimos una oportunidad excepcional. Veníamos del macrismo y de una pandemia iniciada a pocos meses del gobierno", dijo.

Larroque y Guzmán.

La crítica de Larroque a las políticas económicas de Nación

"Estaba claro que teníamos todas las condiciones para tener un shock de inversión. Sobre fines de 2020 hubo una caracterización que tiende a contraer la inversión basada en una idea de que había que frenar el dólar y la inflación. Cuando mirás lo que ha ocurrido, tomamos medidas contractivas en materia de inversión social y tampoco hubo resultados en términos pragmáticos en materia económica, al menos de los que anunciaban o cuando justificaban porque se bajaba el IFE", consideró el funcionario bonaerense.

En esa línea, Larroque agregó: "El dato político es que perdimos las elecciones. Me parece que son bastantes cosas. Todos estamos preocupados y también en términos políticos tenemos que mirar el futuro y transitar el 2022 con buenas medidas de gestión. Esperamos una recomposición".

Guzmán afirmó que Alberto Fernández lo respalda y le mandó un mensaje al kirchnerismo

Larroque, Kicillof, Máximo Kirchner y Zabaleta en un mismo acto.

Y enfatizó: "Ha pasado bastante tiempo. No es el día uno o los tres meses. Todos acompañamos un montón de situaciones. Pero la verdad es que lo que no puede pasar es que el jefe de la coalición sea el ministro de Economía. Es bastante extraño lo que ha ido ocurriendo y no era el espíritu original. No puede toda la coalición ser rehén que objetivamente no tiene representatividad".

"Puede ser que tenga el apoyo de Alberto Fernández, pero me parece que entonces hay una mirada muy sesgada respecto a cómo se conformó la coalición y a qué sectores hay que expresar. En todo caso es un error tener una mirada sesgada respecto a lo que tiene que representar el frente político. Si un sector que capaz tiene una mirada más moderada pretende adueñarse de todo el espacio político es un problema", agregó el ministro de Kicillof.

ED