Fernando "Chino" Navarro: "Alberto y Cristina tienen gente que se pasan de cristinistas y albertistas"

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, criticó la interna del oficialismo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Admitió que es "una posibilidad" la ruptura del Frente de Todos y dijo que le "da vergüenza ajena" las disputas internas.

"Tanto Alberto como Cristina tienen personas que seguramente se pasan de cristinistas y albertistas”, señaló el funcionario nacional en diálogo con Radio 10.

La guerra albertista ya tiene su primera baja

En esa línea, siguió: "Me da vergüenza ajena. Si nosotros no somos capaces de dialogar, qué le podemos pedir a nuestro pueblo. No es sano ni justo que nos sigamos peleando y nos paralicemos. Una pelea donde nos congelamos cada uno en su lugar no le sirve a nadie".

"La pelea no es mala, es buena, la crítica es un motor de la historia. El tema de la pelea es que te enojes, no hables con nadie, te encierres”, afirmó Navarro al tiempo que advirtió que “no hay más espacio” para las internas.

Arde la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

El Chino Navarro habló sobre la posibilidad de una ruptura del Frente de Todos

Sobre la posibilidad de una ruptura del Frente de Todos, respondió: "Es una posibilidad, sí, es una posibilidad, pero quiero creer, porque conozco a Cristina y Alberto desde el año 2000, que va a prevalecer por historia, compromiso, responsabilidad, porque ambos eligieron la política. Va a prevalecer la razonabilidad y la sensatez más allá de la bronca y las facturas que se hayan pasado".

Roberto Navarro apuntó contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner: "Ponen en riesgo a que vuelva Macri"

Por otro lado, sobre los cruces entre intelectuales "albertistas" y kirchneristas" mediante distintas cartas, Navarro comentó: "Los debates ideológicos son para la academia, está bien que se escriban documentos, que haya discusiones ideológicas, pero lo que el vecino a pie te reclama es otra cosa".

"Quedó demostrado que hay actores de la vida pública económica, sindical, organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto que tienen una clara vocación constructiva aún con diferencias. Y otros sectores de los mismos espacios que tienen vocación destructiva, que cuanto peor mejor", concluyó.

ED