Roberto Navarro apuntó contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner: "Ponen en riesgo a que vuelva Macri"

El periodista oficialista Roberto Navarro dejó un fuerte editorial en donde criticó duramente tanto al presidente Alberto Fernández como a la vicepresidenta Cristina Kirchner, por sus enormes diferencias dentro del gobierno que explotaron con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por un lado Navarro consideró que la postura de parte del kirchnerismo de no pagar al fondo no es viable: "Cristina no puede, como condición para la unidad, sostener posiciones como no refinanciar la deuda que ya no apoyan muchos de los políticos kirchneristas que han resistido al macrismo cuando no convenía defenderla a ella", dijo en su programa en El Destape Radio.

"Estamos en un país con diez millones de personas comiendo en comedores y Banco Central sin reservas. La respuesta de un gobierno popular no puede ser no pagarle al Fondo, quedarnos sin dólares e ir a una hiper, ni emitir billetes que no valen nada cuando llegan a las manos de los trabajadores", señaló Navarro.

Y apuntó a la falta de "humildad" para gobernar y tener "unidad". "Si unos ganan como jeques árabes y otros cartonean, hay que sacarle a los ricos para darle a los pobres y para eso hace falta unidad y para que haya unidad hace falta humildad".

Por otro lado, cargó contra Alberto Fernández por intentar gobernar sin los votos de Cristina Kirchner y advirtió del rompimiento del kirchnerismo: "El presidente no puede hacer política sin los votos de Cristina. Creer que esas diferencias no tienen correlato en la sociedad, que estos dos años de cogobierno van a ser ignorados no va a ocurrir. No se está rompiendo solo el Frente de Todos, se está rompiendo el kirchnerismo".

"Alberto tiene la obligación de evitar que guerra sea ganancia para pocos y hambre para muchos. Somos un país que debería estar viviendo mejor por la guerra, y estamos avanzando a una miseria desesperante. El conflicto nos puede llevar rápidamente a un 50% de pobreza y productores se vuelvan con ganancias de jeques árabes", argumentó.

También cuestionó que el gobierno "ha sido bastante moderado en su redistribución del ingreso" y alertó por el aumento de la miseria. "Cuando se elige no confrontar en momentos que aumenta la miseria solo se elige otro conflicto, el social, que puede estallar en cualquier momento", sostuvo.

Además volvió a cuestionar la falta de audacia presidencial: "(Cristina) no eligió al Che Guevara (por Alberto), eligió a un tipo que se fue del gobierno para no pelearse con el campo y con Clarín, y que después se fue con (Sergio) Massa y (Florencio) Randazzo. Ahora no puede sorprenderse y ofenderse de que no sea Camilo Cienfuegos".

"Ahora hay más miseria y la solución de Alberto y Cristina es romper. Ella guarda su legado para 2027 y él se aleja de la mancha venenosa de Cristina para cuando vuelva al llano. mientras, el país se llena de cartoneros y entramos en un 2001 crónico", cerró.

"¿En serio Alberto cree que puede llegar a 2023 sin Cristina? ¿En serio Cristina cree que puede ser vice y jefa de la oposición a la vez? Ambos ponen al pueblo en peligro de que el pueblo vuelva a sufrir a (Mauricio) Macri", precisó el periodista.

"(Alberto) filtró una suba de retenciones, anuncio el inicio de una pretendida guerra contra la inflación para el viernes y el viernes no dijo nada. Y dijo que gracias al Fondo íbamos a poder pelear contra la inflación. Agradecerle fue too much. En esos días, los precios aumentaron un 30 por ciento. No fue buena idea anunciar que iba a anunciar", arremetió.

"El presidente se convirtió en un meme anunciando una guerra con fecha y hora para que el enemigo se apreste a la batalla y para colmo, no atacó", diagnosticó. En ese sentido, Navarro pidió al presidente que vaya por la "renta extraordinaria" que tiene el complejo agrario como consecuencia de la guerra en Ucrania.

