La razones de Cristina Fernández para no responderle a Alberto Fernández

Las declaraciones de la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, quien sostuvo que el presidente Allberto Fernández “se comunicó, sin tener respuesta, con la vicepresidenta", tras los incidentes en el Congreso reavivó la interna en el Frente de Todos.

El lunes 14, Perfil publicó una nota donde se relató con lujo de detalles la interna entre Cristina Fernández y el Presidente tras el ataque en el Congreso. El mensaje de Telegram no bastó, para el kirchnerismo fue solo para mandarlo a los periodistas.

CFK tras el ataque: cómo quedó el despacho, su teoría sobre lo qué pasó y un jueves activo pero sin vallas

Qué dijo Cristina Fernández

​Este lunes 14 de marzo, la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió al Senado después del ataque que sufrió por parte de un grupo de manifestantes el día de la votación del acuerdo con el FMI. La expresidenta recorrió su despacho junto a sus personas de mayor confianza. No tiene dudas de que el ataque fue intencional.

Los manifestantes marcaron la oficina de la vicepresidenta y luego comenzaron a arrojar piedras contra el despacho.

En el primer piso del Senado aún no le encuentran explicación al silencio del presidente, Alberto Fernández. Recuerdan distintos ataques que hubo en los últimos años y los repudios que se hicieron. Incluyen el atentado contra Clarín y remarcan que fue condenado por La Cámpora: "Como debe suceder ante cada atentado. Y Alberto sigue en silencio”. En cambio, se resalta la figura de Sergio Massa. El titular de la Cámara de Diputados dejó el recinto cuando comenzaron los ataques y fue hasta el Senado, gesto que la Vicepresidenta valora.

Cerruti reconoció que Cristina Kirchner no respondió los llamados de Alberto Fernández

"Un mensaje por Telegram no basta" cuando se trata una de las agresiones institucionales más graves a un representante del Poder Ejecutivo. La propia Cristina Kirchner relató este lunes ante su círculo íntimo que la primera piedra pasó a 20 centímetros de su cabeza. Fue un ataque y fue intencional, no tiene dudas. Ese mensaje que la Vicepresidenta no contestó dejó en el Senado el sabor de haber sido hecho con la intención de comunicarlo a los medios, pero no de ponerse a disposición ante el ataque.

El despacho de Cristina Kirchner tras el ataque.

Las declaraciones de Gabriela Cerruti

La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, fue consultada sobre la reacción del Presidente, Alberto Fernández, ante los ataques al despacho de Cristina Kirchner y destacó que él “se comunicó, sin tener respuesta, con la vicepresidenta".

Durante los incidentes, se encendieron neumáticos y cestos de basura de la Ciudad de Buenos Aires.

Frente a este dato no menor de la incomunicación entre ambos Fernández, un periodista le repreguntó sobre la no respuesta de la vicepresidenta y la posible repercusión en la discusión en el Senado donde 15 legisladores que responden a ella votan en contra. Cerruti, incómoda, evadió la respuesta, hasta que reconoció que efectivamente no hubo respuestas de parte de Cristina Kirchner, pero que ella no iba a hablar sobre "las relaciones personales" entre ellos.

“Las relaciones siguen como siempre, somos una coalición de gobierno que se mantiene unida”, destacó. “El Gobierno condenó el ataque al despacho de la presidenta y esto no quiere decir criminalizar la protesta social”, sostuvo y agregó: “Repudiamos el episodio de violencia”.

La policía se desplegó 20 minutos después de que iniciaran los destrozos.

