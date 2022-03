Acuerdo con el FMI: Cristina Kirchner volvió a su despacho y definió el esquema a seguir

El Senado comenzó el debate por el acuerdo con el FMI con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Economía, Martín Guzmán, el de Trabajo Claudio Moroni, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. En el comienza de su presentación los funcionarios enfatizaron su repudio a los ataques que sufrió el jueves pasado el despacho de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Lo hicieron en nombre del gobierno nacional.

Pero la actividad en la cámara alta comenzó más temprano con una reunión del bloque oficialista. “Hay varios que están pensando cambiar la tendencia de su voto y hacerlo a favor”, deslizó a PERFIL una de las espadas legislativas del Frente de Todos. “No se le preguntó a cada uno cómo votar. Pero nos pusimos de acuerdo para avanzar el jueves en la sesión”.

Guzmán comenzó su presentación a las 14.

Durante la jornada de este lunes, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, conversó con Martín Lousteau (UCR) en la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda. El formoseño le comentó que van a necesitar el aval de los dos tercios de los votos para sesionar sobre tablas (ya que no va haber pasado una semana entre el dictamen y la votación). El porteño le dio a entender que de parte de Juntos por el Cambio no habría inconvenientes. Este medio conversó con distintos dirigentes del interbloque y coincidieron que no habría problemas.

En el Frente de Todos está la decisión de mantener el tono suave a la hora de debatir con el macrismo por el tema de la deuda. “Siempre dije lo que opinaba de este tema, cuando se los tenía que decir. Ahora estamos resolviendo el problema”, explicó un oficialista que suele cargar contra la gestión de Cambiemos por el endeudamiento.

Cristina Kirchner volvió a su despacho

La vicepresidenta estuvo presente mientras Guzmán exponía en la comisión. A diferencia de otras oportunidades no hubo un encuentro entre ambos dirigentes de la misma coalición distanciados hace tiempo. Con quién sí se reunió fue con su hijo, Máximo Kirchner que reapareció en el congreso para reunirse en el despacho de la vice.

También pasaron por ahí la senadora Anabel Fernández Sagasti, José Mayans y Juliana Di Tulio. “La idea es aprobarlo esta semana. Cristina no está haciendo nada para impedirlo. Ella va a arrancar presidiendo la sesión”, comentaron desde su despacho.

Así quedó el despacho de la vice luego de los ataques que sufrió el jueves pasado.

En paralelo, se llevaron adelante las obras para arreglar los ventanales que sufrieron los ataque el jueves pasado mientras en Diputados se debatía el acuerdo con el FMI.

Operaciones cruzadas en el gobierno y en la oposición

Mientras el Gobierno nacional analiza una suba de retenciones hacerle frente a la suba del precio de la harina y el trigo, el PRO dejó trascender la posibilidad de reabrir la negociación con el gobierno y que no se avance en este sentido. El planteo llegó desde el sector de Patricia Bullrich, que, según pudo averiguar PERFIL, buscará plantar la discusión en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio.

Los socios de la coalición se vieron sorprendidos. Lousteau lo habló con Mayans y le dijo que no veía la posibilidad de sumar ese tema. El único senador que planteo el tema de las retenciones fue el entrerriano Alfredo De Angeli (PRO). Guzmán explicó que podría ser una medida que se justifica con el aumento de los precios internacional de productos estratégicos para la Argentina en el marco de la guerra en Europa, aunque descartó hacerlo con los granos.

Acuerdo con el FMI: las claves para entender qué pasa en el Senado

Tampoco cayó muy bien la medida en la Coalición Cívica, aunque este partido no tiene bancas en el Senado. Pero sí ocupa una silla en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. “Me parece un poco inútil esa amenaza porque podemos quedar como unos tarados”, analizaron desde el partido que fundó Elisa “Lilita” Carrió. “En diez días nosotros tenemos que trabajar en el territorio y en el congreso para que no las puedan subir”, agregaron.

El martes habría dictamen sobre el acuerdo con el FMI

La reunión de comisión de este lunes tiene previsto pasar a un cuarto intermedio y seguir el martes a las 14. En ese encuentro habrá debate entre los senadores y luego se pasará a la firma del dictamen, que va a ser el mismo que se aprobó en Diputados.

La sesión en acuerdo con la oposición se prevé para el jueves. Eso se conversó en el bloque oficialista y en el despacho de Cristina Kirchner. Eso le trasmitió Mayans a los opositores.

cp