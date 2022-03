El Senado se encamina a la aprobación con el fundamental apoyo de la oposición

La Cámara alta se dispone a cerrar esta semana el capítulo legislativo del acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional, que tiene paralizada desde diciembre pasado una amplia agenda de temas centrada en la recuperación económica.

Tal como sucedió en Diputados en la sesión que finalizó el viernes a la madrugada, se descuenta que habrá un amplio acompañamiento aunque la clave volverá a estar en los gestos y en las individualidades.

Por el lado del Frente de Todos ya se anticipa que habrá un voto partido entre quienes darán el respaldo a la política económica del Ejecutivo, referenciados en su mayoría en los gobernadores que se comprometieron a evitar el default, y los más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, con una postura más dura contra el Fondo.

De acuerdo con los cálculos, este último grupo podría significar entre 15 y 20 voluntades que marcarán la abstención o el voto en contra, de un total de 35 integrantes de la bancada a quienes se suman dos aliados.

El senador por Tucumán Pablo Yedlin, cercano al jefe de Gabinete, Juan Manzur, confió en que “la gran mayoría vamos a acompañar al Presidente, no vamos a tener grandes problemas. La verdad es que no tenemos otra alternativa que llegar a un acuerdo con el FMI”, indicó.

Con este escenario será fundamental entonces el acompañamiento de Juntos por el Cambio, que ya confirmó que tendrá una postura similar a la que adoptó en la Cámara de Diputados, a excepción de Ricardo López Murphy, que votó en contra y de otros cuatro referentes del PRO que se ausentaron de la sesión. El debate comenzará mañana en la Comisión de Presupuesto con la visita del ministro de Economía, Martín Guzmán, el martes sería el turno de la firma del dictamen y para el jueves se espera el tratamiento en el recinto, en un paso “exprés” para llegar con la aprobación antes del 22 de marzo.

Para llevar a cabo este plan, el oficialismo apunta a someter el proyecto a un tratamiento sobre tablas, lo cual implica el respaldo de los dos tercios de los senadores. Juntos por el Cambio ya dio el visto bueno a este pedido, con lo que también quedaría implícito el respaldo al momento de la votación.

El senador cordobés de Juntos por el Cambio Luis Juez aseguró: “Todavía no hemos decidido cómo votar. Sí sabemos que no vamos a tener la actitud cobarde que tuvo La Cámpora y Máximo Kirchner. Vamos a actuar con una responsabilidad que no tienen los que deben tenerla”.

Más allá de que no anticipó su voto, Juez aclaró: “No comparto nada con Alberto, pero llevarlo a defaultear la deuda me parece que es un acto desestabilizante. Uno tiene que pensar en el prójimo, las instituciones y la República, eso es lo importante”, con lo que dio a entender su respaldo a la iniciativa que solo contempla la autorización al endeudamiento y no el aval al plan económico como impulsaba Guzmán.

Escenario

◆ En Diputados, el entendimiento logró 202 votos a favor, contra 37 negativos y 11 abstenciones.

◆ El oficialismo aportó 77 de esos votos a favor, mientras que Juntos por el Cambio fue responsable de 111 voluntades.

◆ Mayans reunirá el lunes a los integrantes del bloque oficialista pero habrá “libertad de acción”.

◆ En Juntos por el Cambio anticipan un apoyo homogéneo.