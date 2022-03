Cerruti reconoció que Cristina Kirchner no respondió los llamados de Alberto Fernández

La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, fue consultada sobre la respuesta del Presidente, Alberto Fernández, ante los ataques al despacho de Cristina Kirchner y destacó que él “se comunicó, sin tener respuesta, con la vicepresidenta".

Frente a este dato no menor de la incomunicación entre ambos Fernández, una periodista le repreguntó sobre la no respuesta de la vicepresidenta y la posible repercusión en la discusión en el Senado donde 15 legisladores que responden a ella votan en contra. Cerruti, incómoda, evadió la respuesta, hasta que reconoció que efectivamente no hubo respuestas de parte de Cristina Kirchner, pero que ella no iba a hablar sobre "las relaciones personales" entre ellos.

“Las relaciones siguen como siempre, somos una coalición de gobierno que se mantiene unida”, destacó. “El Gobierno condenó el ataque al despacho de la presidenta y esto no quiere decir criminalizar la protesta social”, sostuvo y agregó: “Repudiamos el episodio de violencia”.

