CFK tras el ataque: cómo quedó el despacho, su teoría sobre lo qué pasó y un jueves activo pero sin vallas

Este lunes 14 de marzo, la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió al Senado después del ataque que sufrió por parte de un grupo de manifestantes el día de la votación del acuerdo con el FMI. Ya todo está en orden, pero las marcas en una de las paredes de madera y en la puerta de ingreso a su oficina dan cuenta de la intensidad con la que las piedras golpearon durante 23 minutos el sector que todos los días ocupa la Vicepresidenta.

La expresidenta recorrió su despacho junto a sus personas de mayor confianza. No tiene dudas de que el ataque fue intencional. Ya no está uno de los floreros de vidrio de casi un metro: quedó destruido. Solo una figura de bronce (réplica del monumento a Néstor Kirchner que se había instalado en la Unasur) y una imagen de Manuel Belgrano, fueron las únicas que quedaron en pie.

En el Senado aún no le encuentran explicación al silencio del presidente, Alberto Fernández. Un mensaje por Telegram no basta para una de las agresiones institucionales más graves a un representante del Poder Ejecutivo.

Cristina Kirchner relató ante su círculo íntimo que la primera piedra pasó a 20 centímetros de su cabeza. Fue un ataque y fue intencional, no tiene dudas.

Acuerdo con el FMI: Cristina Kirchner volvió a su despacho y definió el esquema a seguir

Al abrir la ventana en donde está el escritorio personal de la Vicepresidenta, se ve aún la pintura roja en la pared que da a la calle. La habrían utilizado los manifestantes para marcar su despacho al que minutos después empezaron a apedrear. Aún quedan cascotes sobre el balcón.

Es la tarde del lunes y el repudio al ataque del jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el inicio del debate del proyecto que contiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no alcanza. En el Senado aún no le encuentran explicación al silencio del presidente, Alberto Fernández. Un mensaje por Telegram no basta para una de las agresiones institucionales más graves a un representante del Poder Ejecutivo. Cristina Kirchner relató ante su círculo íntimo que la primera piedra pasó a 20 centímetros de su cabeza. Fue un ataque y fue intencional, no tiene dudas.

Este lunes, la vicepresidenta se reunió con la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau Ballano.

De los ocho identificados, solo uno tiene afiliación política y entre ellos no habría vínculo, lo que lleva al Frente de Todos a sostener que fueron enviados para ocasionar los disturbios.

Acuerdo con el FMI: las claves para entender qué pasa en el Senado

La vicepresidenta quiere seguir de cerca la causa y analiza presentarse como particular damnificada. De los ocho identificados, solo uno tiene afiliación política y entre ellos no habría vínculo, lo que lleva al Frente de Todos a sostener que fueron enviados para ocasionar los disturbios.

Cristina Kirchner presidirá el jueves la sesión en la que se tratará el acuerdo con el FMI. No quiere vallas en en senado. En su entorno evalúan que esta vez, y después de los ataques, no habrá manifestaciones. También en la intimidad del kirchnerismo remarcan que nadie consultó ni a la Vicepresidenta ni a Sergio Massa sobre el operativo de Seguridad que debería haber habido en la calle cuando se sesionó en Diputados. De todos modos, la ex jefa de Estado sostiene la misma postura desde 2001: los representantes del pueblo deben gobernar sin vallas.

Por la tarde, después de publicación de un nuevo video en el que se ven los atacantes y recibir a algunos senadores que recibieron en el Senado al ministro de Economía, Martín Guzmán, la vicepresidenta se reunió con la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau Ballano. Estuvieron presentes también el diputado por Barcelona, Gerardo Pisarello, quien nació y estudió en Tucumán y luego emigró hacia España: el Ministro del Interior, Eduardo de Pedro y el Senador Nacional y Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Adolfo Rodríguez Saá.