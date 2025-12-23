¿Pacto fin de año?: La Unicameral aprobó pliegos para flagrancia y acelera los de la Procuración Penitenciaria

La Unicameral avanzó en la penúltima sesión con amplio apoyo –oficialismo y el grueso de la oposición- con siete pliegos de designación de fiscales de instrucción y de defensoras de familia para la primera circunscripción judicial, es decir la capital cordobesa.

En Labor Parlamentaria, antes del plenario de este miércoles, la mayoría de los sectores de la oposición se sorprendieron con el ingreso de nuevos pliegos para aprobar con urgencia en la última sesión del próximo lunes.

El foco está puesto en los nombramientos para la cúpula de la Procuración Penitenciaria que ya dio paso a la rosca parlamentaria y la lectura del arco opositor de "un pacto" entre el peronismo y la UCR. Entre los nombres que se pusieron sobre la mesa saltó la designación de María Florencia Degano (vinculada a dirigentes radicales) que ya desató la interna con los juecistas y hasta dentro del propio bloque de los boina blanca.

Volviendo a la sesión de hoy, entre la batería de pliegos que se aprobaron con amplia mayoría figuraron los cuatro que faltaban para la puesta en marcha de las nuevas fiscalías de flagrancia. Fueron los de Mónica Barbero, Elio Olmos, Esilda Archilla Funes y Esteban Gran Grundy. En la sesión anterior se habían dado vía verde a los de Federico Rivas y Alberto Falcón.

Con lo cual, la Unicameral ya cumplió con la tarea de prestar acuerdo a los seis pliegos enviados por el Ejecutivo provincial. Los tres cargos restantes serán cubiertos por fiscales que ya integran el Ministerio Público. Se trata de Pablo Cuenca Tagle, Gerardo Reyes y Silvana Páez que serán reasignados al nuevo esquema de fragancias.

De este modo, el Poder Judicial ya cuenta con los nombres para ocupar las nueve fiscalías especializadas en flagrancia que estarán destinadas a intervenir en delitos simples como robos y hurtos, cuando el autor es aprehendido en el acto.

Hasta ahora, la investigación penal se organizaba principalmente a través de las más de 20 fiscalías territoriales, que dividen su competencia según zonas geográficas de la ciudad. Con el nuevo modelo, los casos de flagrancia serán derivados a estas unidades específicas, mientras que los hechos más complejos -robos en banda, estafas u organizaciones delictivas- continuarán en las fiscalías territoriales.

Las fiscalías de flagrancia funcionarán en dos sedes: Zona Centro-Norte, con cinco fiscales. Y en la Zona Sur, con sede en barrio Residencial América, en el edificio de la ex comisaría 13, reacondicionado para albergar la nueva estructura judicial. Allí se desempeñarán cuatro fiscales.

Las unidades de flagrancia estarán organizadas por áreas específicas: recepción de personas aprehendidas, investigación inicial, litigación, control de garantías y evaluación médica.

El objetivo central del sistema es reducir los tiempos judiciales, evitar detenciones prolongadas y dar respuestas rápidas a delitos de alta frecuencia, pero de baja complejidad. La resolución del Tribunal Superior de Justicia prevé incluso mecanismos de medición y evaluación del desempeño de estas fiscalías.

¿Pacto PJ-UCR?

Con el ingreso de los pliegos para designar a quienes integrarán la cúpula de la Procuración Penitenciaria se abrió la polémica y se desató la interna en el interbloque Juntos por el Cambio y, hasta en el propio bloque UCR. Hay radicales que adelantaron que no votarán el pliego de María Florencia Degano (del palo de Julio Ochoa y Marcos Ferrer), que se mencionó en Labor Parlamentaria, pero que cuyo expediente no se difundió como los otros seis que el oficialismo buscará aprobar en último plenario del año.

Pasando en limpio, el Ejecutivo envió a la Unicameral los pliegos de Néstor Gómez para ser designado Fiscal Adjunto de la Fiscalía General y de Gustavo Folloni como Defensor Adjunto del Ministerio de la Defensa. Además giró los pliegos para los nombramientos de la nueva estructura de la Procuración Penitenciaria que encabezará Bettina Croppi y estará secundada por los adjuntos Iván Rodríguez, Guadalupe Trillo Pellizzari y Degano. Se suma el de Melani Mattia que cumplirá el rol de secretaria técnica de la Procuración Penitenciaria.

Varios de estos nombres alimentan el ruido de pasillo en la Unicameral que adelantan lo áspero que se pondrá la rosca legislativa de cara a la sesión del lúnes próximo. En el alineamiento opositor, puntualmente, en el bloque juecistas muestran el malestar en sus rostros ante este supuesto "pacto" entre el PJ y la UCR de nombrar a una abogada vinculada a dirigentes radicales para ocupar la Procuración Penitenciaria, iniciativa que fue rechazada por el propio radicalismo.

El jefe de la bancada Matías Gvozdenovich se desmarcó de la jugada del peronismo que involucra a Ochoa y a Ferrer. "Yo no voto nada que este relacionado a la Procuración Penitenciaria y con nombres que puso el oficialismo", afirmó el halcón radical a Perfil Córdoba. Hay otros parlamentarios radicales que, por lo bajo, anticiparon la misma posición.

A su vez, Gvozdenovich rechazó el pliego de Gómez, quien pasará de ser parte del directorio de Lotería de Córdoba a fiscal adjunto. "Yo lo denuncié a él y a otros por los viajes de autoridades de Lotería a Mendoza", donde había empresas interesadas en la licitación del juego, recordó.

En este marco, el alfonsinista Dante Rossi le pidió al titular de la UCR de Córdoba que el organismo que preside "se abstenga de proponer, sugerir o acompañar cualquier designación de algún afiliado a afiliada a nuestro partido para ocupar cargos en la Procuración Penitenciaria", la mención apuntó directo a Degano y a quienes la promueven.

"Mientras miles de cordobeses viven en emergencia, y se lleva adelante un ajuste a los activos para sostener la Caja de Jubilaciones, la institución aprobada por la Unicameral la semana pasada genera sueldos de privilegio con cargos eternos, para una función que no lo amerita. Representa más burocracia y más gasto inútil", enfatizó el radical del bloque Construyendo Córdoba en una nota firmada también por el legislador Sebastián Peralta.

De esta manera, el radicalismo -el partido y el bloque legislativo- entró en estado de ebullición de la discusión interna ante el pliego en cuestión que el peronismo quiere aprobar en la última sesión.

Lo que viene

En medio del frenesí de la dinámica legislativa de cara a la última sesión del año, la Unicameral -a instancia del oficialismo- se apresta a aprobar el esquema de designaciones en la cúpula de la Procuración Penitenciaria que contempla un cargo titular con mandato de cinco años, acompañado por hasta cuatro adjuntos. Hasta el momento, fueron enviados tres pliegos de adjuntos. A esa estructura se suma uno de los nombramientos de las dos secretarías técnicas que fija la ley.

En paralelo, se produce un movimiento clave en el Ministerio Público: la fiscal general adjunta Croppi fue promovida a la Procuración, lo que deja una vacante que será cubierta por el ingreso de Gómez. En este caso, se trata del único nombramiento que deberá pasar por audiencia pública, prevista para este viernes a las 10:30.

El cronograma legislativo se completa el lunes 21, cuando por la mañana se realizarán las entrevistas de rigor a los siete propuestos por el Ejecutivo para ocupar los cargos vinculados a la órbita del Poder Judicial y, por la tarde, se avanzará con la aprobación de los pliegos en el recinto.