Avelluto: "Lo sorprendente hubiese sido que regalara una encíclica del papa Francisco o los tres tomos de El Capital de Marx"

El exministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, sostuvo que “ningún libro explica con tanta honestidad a este gobierno” al referirse a “Defendiendo lo indefendible”, el libro de Walter Block que el presidente Javier Milei le regaló a los integrantes de su gabinete.

“Defendiendo lo indefendible”

“Ningún otro libro explica con tanta honestidad a este gobierno. Defender usureros, explotadores, evasores y extorsionadores no es una metáfora: es el programa”, escribió el exfuncionario en su cuenta de la red social “X”.

Y luego agregó: “El Estado como enemigo, la desigualdad como libertad y la crueldad como virtud”.

“Un manual para justificar el daño que hacen. No es Navidad: es coherencia ideológica. Felices los indefendibles, sus aplaudidores y sus alcahuetes ex liberales”, ironizó Avelluto para finalizar su mensaje.

"Una encíclica del papa Francisco o El Capital de Marx"

“En realidad no deja de ser curioso hasta ahí, porque este es el pensamiento que el presidente ha expresado y no ha ocultado. Lo sorprendente hubiese sido que regalara una encíclica del papa Francisco o los tres tomos de ´El Capital´de Marx”, analizó el exministro de Mauricio Macri.

“Lo que regala refleja el programa de este gobierno, que para mí no es la economía. La economía es una parte de un programa mucho más amplio que es aquel que ellos llaman el de la batalla cultural”, agregó en declaraciones a Radio 10.

“Regalarle a un grupo de funcionarios de primer nivel un libro que lo que plantea es la inutilidad del Estado y la necesidad de su destrucción no sólo es coherente con el pensamiento del Gobierno sino que es una amenaza para los que creemos que el Estado tiene un rol importante en nuestras vidas”, recalcó.

"Es preocupante"

“Milei, como todas estas fuerzas de extrema derecha que hoy son exitosas en muchos lugares del mundo, plantean que el mundo se ha degenerado producto de todos estos años de marxismo y el comunismo. Y ellos vienen a refundarlo, más precisamente a restaurarlo a un formato que ellos creen que tuvo pero que nunca tuvo”, interpretó Avelluto.

“Vienen a devolvernos esta idea un tanto extraña que tienen de la libertad a partir de una especie de misión mesiánica para llevarla adelante. No es curioso que haya regalado este libro a sus ministros, lo que no deja de ser es preocupante”, concluyó.

