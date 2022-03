Mario Negri: "Al paso al que va, Alberto Fernández puede ser como Isabel Perón"

El jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, opinó que Alberto Fernández "es un presidente débil" y que "al paso al que va" terminará siendo "más débil" que la ex mandataria Isabel Martínez de Perón "en términos de ejercicio de poder".

"Estamos al borde del precipicio. Cuando se sincera una fractura política como la que ocurrió en el Congreso de la Nación, el Gobierno entra en un tobogán difícil de parar", advirtió en declaraciones a Radio Rivadavia.

Al opinar sobre el recrudecimiento de la interna en el oficialismo y las declaraciones de funcionarios cercanos a Alberto Fernández reconociendo la situación de "crisis" que se vive en la alianza gobernante a partir de las tensiones con el kirchnerismo, Negri sostuvo que este "sincericidio" es peligroso "en el marco de un gobierno débil".

"Es muy preocupante que desde sectores del propio oficialismo estén fomentando que vuele todo por el aire. Con este sincericidio de legisladores, de dirigentes, del propio Canciller (Santiago Cafiero), donde ya reconocen que hay una tremenda fractura, en el marco de un gobierno débil, eso puede tomar velocidad. Al paso al que va, Alberto Fernández puede ser como Isabel Perón en términos de ejercicio del poder", consideró.

Al comparar los momentos históricos en los que gobernaron Isabel Perón y Alberto Fernández, el cordobés resaltó que "en otros tiempos había violencia" y "ahora lo que hay es fatiga social y resignación".

Negri aseguró que no sabe lo que quiere la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero que "no tiene pudor en llevar al límite el conflicto". Sin embargo, luego afinó el análisis al conjeturar que en el "kirchnerismo ya dan por perdida" la elección presidencial del 2023 y que por eso "se sienten liberados" para criticar a quien conduce el Gobierno que ellos mismos integran.

Según su hipótesis, el kirchnerismo parece resignado a la derrota en las presidenciales del año que viene y lo que buscaría es construir "un relato para el refugio" en la provincia de Buenos Aires (donde Cristina Kirchner mantiene un caudal electoral) como forma de supervivencia política.

"Cuando una persona no sostiene su propio gobierno, se siente liberada. Me parece que ellos dan por perdido el 2023, buscan construir un relato para el refugio, que creo que es la provincia de Buenos Aires ya que elige senadores", sostuvo, casi dando por sentada una candidatura a senadora nacional de la actual vicepresidenta.

El radical también criticó a los funcionarios de La Cámpora que se cuidan de no criticar a Fernández porque "tienen la caja" y se esconden porque no quieren perder esos cargos de privilegio en el Gobierno nacional.

"Los que tienen la caja no pelean con el Presidente. Ideológicamente lo detestan, pero para no perder la caja, no pelean", afirmó Negri, subrayando que quienes critican al Gobierno públicamente son camporistas sin cargo en el Poder Ejecutivo nacional.

ds