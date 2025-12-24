Elisa Carrió amplió su denuncia contra la AFA apuntando contra Sergio Massa y vinculándolo con Pablo Toviggino

La exdiputada nacional Elisa “Lilita” Carrió reveló más detalles sobre la denuncia que presentó, junto a Facundo del Gaiso y Matías Yofe, miembros de la Coalición Cívica, contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, por supuesto lavado de activos de AFA relacionado a la compra irregular de una quinta valuada en 10 millones de dólares en la localidad de Pilar, asegurando que hay una “íntima relación” entre Pablo Toviggino y Sergio Massa.

Entrevistada por Jonatan Viale en radio Rivadavia, la dirigente declaró: “Estamos analizando las mafias porque tenemos mucha documentación”. Aclaró que, por un lado, investigan los manejos de dinero de la AFA, tanto en Argentina como en Estados Unidos (donde el organismo está levantando una academia de fútbol), además de su relación con la provincia de Santiago del Estero y el narcotráfico.

El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga Profesional por balances millonarios y advirtió sanciones

Carrió denunció que hay “una operación” para intentar llevar su denuncia a los juzgados de dos lugares donde el caso se perdería: Campana, porque ahí “maneja todo Sergio Massa”, quien, según la dirigente, tiene una “íntima relación” con Toviggino (tesorero de AFA y mano derecha de Tapia) ,"sobre todo cuando fue ministro (de Alberto Fernández) para autorizar la salida de dólares"; y Santiago del Estero, por ser la provincia de Gerardo Zamora, a quien acusó de contar con familiares "dentro del sistema judicial”.

Por su parte, Yofe adelantó que la denuncia puede “terminar en una intervención federal”, afirmó que deben “trabajar a paso firme y con documentación respaldatoria”, adelantó que el sistema judicial está “está totalmente infectado de gente afín a Toviggino”, y cerró afirmando que “la Coalición Cívica está sacando a la luz algo de lo que nadie quería hablar”.

Cómo es la denuncia que relaciona al "Chiqui" Tapia con una mansión valuada en 10 millones de dólares

Días atrás, Facundo del Gaiso afirmó que la mansión de 105.000 metros cuadrados de Pilar cuya propiedad vinculan al presidente de la AFA es solo “la punta del iceberg” de una investigación por lavado de activos, en referencia a la denuncia que hizo hace más de un año atrás junto a Carrió y Yofe, con el objetivo de investigar cómo un monotributista y una jubilada figuran como titulares de este inmueble valuado en al menos 10 millones de dólares.

Del Gaiso señaló que, desde hace un año, con Carrio están “atrás del tema Tapia, a partir de un tuit de (Carlos) Tévez que denuncia a Toviggino, habla de plata enterrada. Eempezamos a indagar y encontramos esa mansión”.

La DGI amplió su denuncia penal contra la AFA: reclaman más de $11.700 millones por retención indebida de impuestos

El legislador señaló que la propiedad fue adquirida por una sociedad llamada “Real Central” que encabezan la jubilada Ana María Conte y el monotributista Luciano Pantano, presidente de la Asociación de Fútbol de Playa en la AFA.

Del Gaiso explicó: “Presentamos la denuncia en la Procelac por lavado de activos y que se investigue la posible conexión con Tapia y Toviggino. También tenemos información por los vecinos que te dicen que lo vieron al Chiqui Tapia, otros que te dicen esa casa es de Toviggino, así que estamos pidiendo que se investigue. Hay que investigar Miami, Santiago del Estero y (el canal de streaming) Carnaval. Hay mucha plata, mucho Poder Judicial, mucha impunidad, y es una pelea que hay que darla”, sostuvo.

