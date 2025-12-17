El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga Profesional por balances millonarios y advirtió sanciones

El Gobierno nacional anunció que intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol —exSuperliga— para que den explicaciones sobre sus balances contables y financieros. La medida será instrumentada por el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), y alcanza a cifras que, según fuentes oficiales, superan los USD 111 millones en el caso de la AFA y los USD 340 millones en el de la Liga Profesional.

En un comunicado difundido este miércoles 17 desde la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona informaron que se exigirá a ambas entidades “brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas”, bajo los mismos criterios que se aplican a “todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”.

El escrito detalla que, en particular, la IGJ intimará a la AFA a presentar documentación respaldatoria vinculada a gastos e inversiones que no estarían contemplados en sus estatutos sociales. “La AFA es una asociación sin fines de lucro”, subraya el comunicado oficial, en el que se insiste en el principio de igualdad ante la ley. “Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante la IGJ”, indicaron.

En esa línea, el inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, afirmó que la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro de los plazos establecidos “podrá derivar en sanciones económicas severas”, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos.

La intimación se inscribe en una escalada de tensión entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol argentino. El lunes, la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra autoridades de la AFA por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento del organismo regional. En esa presentación se solicitó una investigación preliminar por un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según el planteo oficial, comprometerían los estándares de buena gobernanza exigidos por la Conmebol.

En paralelo, avanza una investigación en el Juzgado Penal Económico N°10, a cargo de Marcelo Aguinsky, que tiene como eje a la firma Real Central SRL y a dos personas físicas señaladas como presuntos testaferros de altos dirigentes de la AFA.

De acuerdo con la causa, la empresa habría sido utilizada como vehículo para la tenencia de bienes que no guardarían relación con la capacidad económica declarada de sus titulares. Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, con estancia, helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, haras y una colección de vehículos de lujo y autos clásicos.

Desde la AFA rechazaron las acusaciones y denunciaron una “evidente persecución política” contra las autoridades de la entidad. En un comunicado, señalaron que debieron enfrentar “el ataque coordinado del ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, de la diputada Juliana Santillán y de la actual senadora Patricia Bullrich”. También cuestionaron que, a través de la IGJ, se haya intentado —según su versión— “obstruir la realización de la Asamblea de la AFA y el pleno ejercicio del derecho democrático de la dirigencia”.

La entidad madre del fútbol argentino volvió a rechazar cualquier intento de intervención y vinculó el conflicto con la postura del Poder Ejecutivo a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas. En ese sentido, defendió el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y la autonomía de los clubes para definir su estructura institucional.

“Mientras algunos critican desde afuera, nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos: poner la pelota en el piso, jugar simple y trabajar para que el fútbol argentino siga creciendo”, expresaron. Y cerraron con una definición política: “En la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna”.

