Procuración Penitenciaria: El “pacto” por el reparto de cargos con el PJ ocasionó un cortocircuito entre la UCR y el Juecismo

La avanzada del oficialismo de acelerar en la última sesión del año con la aprobación de los pliegos de designación en la cúpula de la Procuración Penitenciaria -creada por ley en el plenario del 11 de diciembre último- desató un áspero pase de factura entre las principales espadas del juecismo y el radicalismo, socios opositores en el interbloque Juntos por el Cambio.

Los movimientos del gobierno de Martín Llaryora quedaron a la vista con la designación propuesta para ocupar el segundo escalón de conducción en el Ministerio Público Fiscal, con el pliego de Néstor Gómez, siendo que ya avanzó en la sesión pasada con el nombramiento del número uno: Carlos Lezcano. A eso se suma, el envío de cinco pliegos para integrar la estructura de la Procuración Penitenciaria.

El nombre de María Florencia Degano (del palo del radical Julio Ochoa que reporta a Marcos Ferrer) para ocupar una de las sillas de los adjuntos en el organismo que encabezará Bettina Croppi generó la idea de "un pacto" entre el peronismo y la UCR.

El juecismo, en boca de Walter Nostrala, no pudo contener su malestar con sus socios radicales y lo expuso a través de las redes. A su vez, radicales que se ubican en la oposición a Rodrigo de Loredo –por caso Dante Rossi y Sebastián Peralta- fueron los primeros en desatar la bronca que apuntó directo a Ferrer, el titular de la UCR con tonada.

"Desde el bloque del Frente Cívico repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial, en cargos con sueldos millonarios y vitalicios a amigos y socios del poder", abrió fuego Nostrala.

"Dijimos que al Gobierno no le importa lo que sucede en las cárceles de Córdoba, sólo le interesa pagar favores con cargos que pagamos todos los cordobeses con los brutales impuestos provinciales. No se transa con la corrupción, se la combate. ¿Qué favores se están pagando? Por un lado, les recortan a empleados y jubilados y, por otro lado, Llaryora y radicales plasman este inconfesable, costosísimo y espurio acuerdo para repartirse el poder", aseguró el ultrajuecista en el pronunciamiento de su bancada.

El embate de los socios del juecismo cayó muy mal entre los parlamentarios radicales. En dos tiempos, el jefe del bloque radical Matías Gvozdenovich salió a adelantar su voto de rechazo a todos los pliegos propuestos para la Procuración Penitenciaria, organismo que contó con la negativa de la UCR cuando se votó -por ley- su creación.

"Yo no voto nada que esté relacionado a la Procuración Penitenciaria y con nombres que puso el oficialismo", afirmó el halcón radical a Perfil Córdoba. Luego, vino la dura respuesta a sus socios juecistas que también fue una abierta crítica al peronismo.

"Rechazamos la creación de cargos penitenciarios millonarios e inútiles para acobachar a punteros políticos. Rechazamos las designaciones de sus postulantes. Rechazamos la pretendida asignación a una expresión política (la UCR) de personas elegidas por el Ejecutivo, como lo hicieron con un miembro del Tribunal Superior de Justicia (al aludir a la radical Jessica Valentini)”, remarcó Gvozdenovich al echar por tierra el "pacto".

A renglón seguido, la espada radical enfatizó: “Rechazamos también la designación de un dirigente político al frente del Ministerio Público Fiscal que contó con la lamentable complicidad de dirigentes opositores (Frente Cívico), que elegimos callar, por la responsabilidad de no ser funcionales al gobierno y mantenernos unidos para terminar con 30 años de peronismo”.

Fue el pase de factura del boina blanca que tuvo como único destinatario el juecismo. El mismo mensaje publicó en su perfil de X Alejandra Ferrero, quien también se despejó del "acuerdo" entre el poder llaryorista y los radicales Ochoa y Ferrer para colocar a la adjunta de la Procuración Penitenciaria. "Rechazamos las designaciones de sus postulantes”, subrayó la deloredista con el fin de reafirmar la negativa de la UCR a los pliegos que se debatirán en el último plenario.

Más voces radicales

El histórico dirigente radical Miguel Nicolás también opinó sobre la polémica desata por el PJ que causó un cortocircuito con sus socios juecistas. El parlamentario aseguró que "no existe ningún acuerdo con la UCR" y apuntó contra el mandatario provincial.

"Llaryora compra todo por un cargo. Hace poco compro a Jessica Valentini para el Tribunal Superior, ahora compró a Florencia Degano para la Procuración Penitenciaria. Sigue malgastando cargos, quedó demostrado con la tremenda derrota del 26/10”, completó el integrante del bloque UCR.

En su mensaje a propios y extraños, Brenda Austin dejó en claro su postura. "Conmigo no van a contar para votar cargos de un órgano que no debería existir, por ineficaz, millonario y vitalicio y porque no resuelve el problema que dice atacar", aportó la radical al rechazar el pliego de Degano y los otros que giró el gobierno de LLaryora.

"Quiere buscar legitimidad embarrando la cancha como ya lo hizo con el TSJ", cuestionó Austin al lanzar su artillería pesada contra el poder que habita el Centro Cívico. "Lo venimos diciendo hace tiempo. Llaryora va por el control del Poder Judicial. Como lo hicimos con el Fiscal General vamos a rechazar esas postulaciones. Mueven y enrocan nombres para meter la mano a fondo en la Justicia", fustigó.

Duro contragolpe

En su contraataque a la jugada oficialista, la halcón radical no se guardó nada y advirtió acerca de los antecedentes, según su comentario, de quienes ocuparán cargos en el Ministerio Público y la Procuración Penitenciaria.

"Tampoco avalamos designaciones como la de Néstor Gómez, dirigente del peronismo de San Francisco, que pasó de concejal a Lotería a Adjunto de la Defensa y ahora al Ministerio Público Fiscal. Ni (Gustavo) Folloni, de funcionario municipal (de LLaryora) al Ministerio de la Defensa”, punteó.

En esa línea, subrayó que "los que vienen de carrera judicial tampoco tienen mucho para mostrar". La primera alusión fue para el fiscal Iván Rodríguez (propuesto para procurador penitenciario adjunto). “Alguno de ellos recordado por no investigar la comisión de delitos en la causa conexa de las muertes del Neonatal. Aquella dudosa reunión que terminó protegiendo la cadena de mando”, impugnó.

Por último, Austin se refirió a quienes completarán la nueva estructura –otros adjuntos y la secretaria técnica- que encabezará Croppi. "Una empleada judicial investigada en el Tribunal de Ética Judicial por supuestos beneficios por parte de quien era su juez. O funcionarias de distintos cargos en la Municipalidad y la Provincia", cerró.

Los siete pliegos

En concreto, el Ejecutivo envió a la Unicameral para aprobar en la última sesión los pliegos de Néstor Gómez para ser designado Fiscal Adjunto de la Fiscalía General y de Gustavo Folloni como Defensor Adjunto del Ministerio de la Defensa, será quien reemplazará a Gómez. Además, giró los pliegos para los nombramientos de la nueva estructura de la Procuración Penitenciaria que encabezará Bettina Croppi y estará secundada por los adjuntos Iván Rodríguez, Guadalupe Trillo Pellizzari y Degano. Se suma el de Melani Mattia que cumplirá el rol de secretaria técnica de la Procuración Penitenciaria.