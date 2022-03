El expresidente Mauricio Macri volvió a apuntar contra el Gobierno nacional con fuertes críticas contra el presidente Alberto Fernández sobre el quien aseguró que "no sabe dónde está parado" y su vice Cristina Kirchner, a quien cuestionó porque "en 2017 estaba bien tirar piedras y ahora la vicepresidenta está preocupada".

En una entrevista con LN+. el ex mandatario lanzó: "Hubo una cantidad de gente que se tentó con la musiquita del asado gratis, vengan con nosotros que tenemos soluciones fantasiosas que no significa ni que tengamos que trabajar. Y volvimos para atrás. Pero el mundo nos dio una mano de verdad. Quieren poner al préstamo como el culpable de todo”.

Según una encuesta, más del 50% de los argentinos votaría a la oposición en 2023

"El culpable de todo es el desorden sistemático que ellos hicieron de la economía, que nos lleva a estar siempre gastando más de lo que tenemos. El no discurso. Ya no queda palabra presidencial. Hace varios meses, cuando estuve por acá, les dije que él se había empeñado en destruir la palabra presidencial. Ya hoy no le cree nadie en la Argentina, menos en el mundo. Le ha hecho mucho daño a la institución presidencial”, continuó.

Cuando le consultaron por qué tomó la deuda con el FMI, el expresidente respondió: "La Argentina tuvo que tomar deuda porque heredamos un déficit fiscal monumental. El Congreso es el que aprueba el presupuesto, se resistió sistemáticamente a bajarlo a la velocidad que había que bajarlo y también nosotros habremos cometido nuestras fallas en no bajarlo".

"No vamos a creerles más que el fondo es el “Cuco”. El fondo es el espejo en el que muchos años los argentinos no nos quisimos mirar. Porque es el espejo de los otros países que te dicen que tenés que hacer lo mismo que nosotros, no podés vivir de prestado, echándoles la culpa a los demás”, añadió.

Cristina Kirchner vs Mauricio Macri.

Macri: "En 2017 estaba bien tirar piedras y ahora Cristina está preocupada"

Asimismo, el ex mandatario opinó sobre los incidentes en el Congreso cuando se debatía en Diputados el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), disturbios donde rompieron los vidrios del despacho de Cristina Kirchner. “En ese momento estaba bien tirar piedras y ahora la Vicepresidenta está preocupada", dijo comparándolo con lo ocurrido en 2017 cuando el Congreso fue apedreado durante la discusión de la reforma previsional.

“No se preocupó tampoco por los policías. Rechazo visceralmente ese tipo de violencia, pero me genera repudio que ella se pone en protagonista cuando hubo 5 policías que fueron a un hospital, dos de ellos mujeres. Hay gente que piensa que la policía no son seres humanos, que están para que inadaptados los agredan. Esto se termina si los que hacen estas cosas van presos”, afirmó Macri.

Con un video, el PRO respondió a las acusaciones sobre la deuda con el FMI: "Cristina se la fugó toda"

En ese sentido, comentó: "Creo que ella perdió contacto con la realidad hace mucho tiempo. Ella soñaba con la fantasía de pertenecer a una liga de países con gobiernos autoritarios y eso está cayéndose a pedazos con la invasión criminal que ha hecho Putin en Ucrania".

"No sabe dónde pararse. Su único objetivo volviendo al poder era lograr impunidad sobre la cantidad de zafarranchos que se le investigan y, secundario, torturarme a mí sistemáticamente. Y ve que eso no le ha funcionado. Hay un sector de la Justicia que ha resistido con dignidad y además ve que esas fórmulas fantasiosas de gastar sin límite están chocando con la pared. El acuerdo con el fondo es el kirchnerismo chocando contra la pared”, dijo.

El expresidente Mauricio Macri.

Macri contra Cafiero: “Me dio vergüenza ajena”

El ex mandatario nacional también criticó al canciller Santiago Cafiero por el video viral en el que el ministro de Relaciones Exteriores y Culto habla en inglés. "Me dio vergüenza ajena", dijo Macri.

"Tenés que haber aprendido un poco de inglés para ser canciller. No podés ir a hacer ese papelón", señaló.

Macri juega al misterio y, por ahora, pide primarias

Macri criticó las medidas del Gobierno para “la guerra contra la inflación”

Al ser consultado sobre las medidas del Gobierno para iniciar “la guerra contra la inflación”, respondió: “¿Qué medidas?. Otra payasada. Volvemos con los controles que no sirven para nada. Lo que tienen que hacer es dejar de gastar, de robarles la plata a los que trabajan con impuestos que son confiscatorios. No podemos seguir con este derroche”.

"Si no es sustentables Aerolíneas Argentina tiene que privatizarse"

"Más de 150.000 de nuevos amigos y parientes que son empleados públicos en dos años. ¿Hasta cuándo nos van a seguir robando? ¿Hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en Aerolíneas Argentinas? Si no es sustentables Aerolíneas Argentina tiene que privatizarse”.

“Cerraron Palomar, solo porque la habíamos hecho nosotros”, añadió.

El expresidente Mauricio Macri.

Larreta, Bullrich, Vidal, Milei y Espert

En otro punto de la nota, Macri opinó sobre los principales dirigentes políticos de la oposición, Sobre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, dijo: "Los estoy apoyando en todo lo que puedo. No hay que simplificar más: el mundo es complejo, la Argentina es compleja y va a requerir de mucha inteligencia y decisión. Lo veo a cada uno muy bien plantado con su perfil, ya confirmaron que tienen vocación de conducir la Argentina y los voy a ayudar hasta el día que comiencen las PASO".

En cuanto a Vidal, comentó: “La veo queriendo volver a plantarse en el escenario político. La veo mucho mejor. Ella también amaga. No tiene tanta decisión como tienen Horacio y Patricia. Claramente está ahí pensándolo”.

Sobre los radicales de Juntos por el Cambio, opinó: "Creo que la mejor aparición que tuvo la política en la última elección fue Martín Tetaz. Tiene ideas más liberales. Él representa al primer gran liberal que tuvo la Argentina que es Leandro N. Alem”.

Por otro lado, también habló sobre Javier Milei y José Luis Espert: "Ellos tienen una línea. Está bien que defiendan esos valores, en los que yo siempre creí, que son la libertad. Pero JxC es hoy el que tiene experiencia, el que tiene mucha gente con experiencia que ya estuvo en el gobierno”.

