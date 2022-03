Santiago Cafiero cruzó a los "sommeliers de inglés" e insultó a Jorge Lanata: "He is a dickhead"

Santiago Cafiero habló hoy tras la polémica que generó su discurso en un fallido inglés ante la Expo Dubai 2022. El canciller justificó su pronunciación, apuntó a los "sommeliers de inglés" en los medios y la política y le dedicó un insulto bilingüe a Jorge Lanata: "Dickhead", le dijo.

"Yo tenía un discurso que estaba en español y cuándo llegué ahí no había traducción simultánea, entonces lo hice en inglés porque era parte de mostrarse humilde y de alguna manera, mostrarse también como parte de lo que es la misión diplomática nuestra, que no es agradarle a la pronunciación de quienes quebraron el país", justificó Cafiero este viernes 18 de marzo en una entrevista con María O'Donnell en De Acá en Más (FM Urbana Play).

El ministro de Relaciones Exteriores luego apuntó, en inglés, a los "sommeliers de inglés" de la oposición y el periodismo. Y cuestionó en particular a Jorge Lanata, que había calificado su actuación en Dubai como "una vergüenza". "Ni siquiera es el ministro de agricultura, es el canciller", ironizó el periodista.

"Lanata said stupid things about me and I don't care. I think Lanata is a dickhead", lanzó Cafiero. En inglés, el canciller sostuvo que "Lanata dijo cosas muy estúpidas sobre mi". El insulto del final podría traducirse como "idiota" o "imbécil", aunque un doblaje literal sería "cabeza de pene".

La polémica del discurso en inglés

Pese a que el discurso se realizó el 15 de marzo, el video se viralizó unos días después en el que se pudo escuchar que la pronunciación del idioma inglés del canciller estaba algo oxidada. En sus redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores compartió parte de los anuncios que beneficiarían a la Argentina, pero evitó compartir fragmentos de su discurso.

En medio del revuelo generado, no solo algunos internautas y periodistas como Jorge Lanata criticaron al canciller, sino que también el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, ironizó en Twitter sobre las palabras de Cafiero.

“En CABA hay inglés obligatorio desde 1er grado y este año empezaron las primeras escuelas públicas bilingües”, disparó el funcionario porteño.

