Ranking: cuáles son los 5 presidentes y ministros argentinos que peor hablaron y pronuncian el inglés

El video viralizado del canciller Santiago Cafiero no es el primer intento por parte de funcionarios nacionales de alto rango intentando comunicarse en inglés para transmitir sus ideas. Además del ex Jefe de Gabinete, ex presidentes como Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Menem y Mauricio Macri también estuvieron expuestos a mostrar su conocimiento del idioma anglosajón. El ex titular de Economía, Domingo Cavallo, también fue otro de los ministros que exhibió su gimnasia lingüística en varias ocasiones.

Ante el público local y en el marco de la Expo Dubai 2022, Cafiero se paró sobre el escenario para relatar en inglés las bondades del Gobierno Nacional en materia económica, frente a un auditorio donde también participaron gobernadores como Jorge Capitanich y Ricardo Quintela, de Chaco y La Rioja.

Rápidamente se viralizaron las imágenes que lo mostraban leyendo su discurso y con dificultades en la pronunciación, algo que llamó la atención por su cargo de Ministro de Relaciones Internacionales y Culto, lo que a su vez despertó la imaginación de miles de usuarios de las redes que llenaron la web de memes.

Incluso hubo una publicación del jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, mientras la palabra "Cafiero" se convertía en Tendencia en Twitter. "En CABA hay inglés obligatorio desde 1er grado y este año empezaron las primeras escuelas públicas bilingües", escribió el funcionario larretista. Ante la consulta de PERFIL, desde su entorno reconocieron que se trató de "un tuit con info de gestión" y que fue algo anunciado hace semanas, negando que haya sido una chicana con mucho timing.

Cafiero no es, sin embargo, el primer funcionario nacional que presenta dificultades para expresarse en una lengua extranjera. En años anteriores, Carlos Menem, Domingo Cavallo, Cristina Kirchner y Mauricio Macri mostraron sus capacidades a la hora de hablar en lenguaje extranjero.

Cuáles fueron los presidentes y ministros con dificultades para hablar inglés

Mientras transcurría la primera presidencia de Carlos Menem, el presidente de Estados Unidos George Bush arribó al país para mostrarle el apoyo que su gobierno le daba a la administración nacional.

Fue entonces cuando el riojano, que acostumbraba mayormente a comunicarse mediante un traductor, le dio una bienvenida rudimentaria. "God bless you", fue lo que quiso pronunciar ante la mirada de Bush padre, en un registro que quedó para la posteridad.

Su ministro de Economía, Domingo Cavallo, también hizo gala de su conocimiento del inglés, con un entendimiento más amplio que el ex Presidente pero con una pronunciación elemental. En un discurso que dio en Washington, Estados Unidos, el economista estuvo diez minutos exponiendo cuál era la situación argentina en tierras norteamericanas.

La actual Vicepresidenta también manifestó en varias ocasiones la relación díscola con el inglés. En una visita a Alemania y en conferencia compartida junto a la entonces canciller Ángela Merkel, Cristina Kirchner mostró un pintoresco spanglish. "Sorry, repeat, me había sacado el auricular", expresó luego de no poder escuchar la traducción en castellano de lo dicho por Merkel. Luego, en el fin del encuentro, se fue expresando "¿finish, ok?", preguntando si la conferencia había culminado.

El ex presidente Mauricio Macri también forma parte de este ranking por diversas apariciones donde demostró su nivel del idioma. Luego de emular a Freddy Mercuri y entonar las estrofas de "We Will Rock You", el empresario dio varias entrevistas como mandatario nacional en el Foro Económico de Davos.

GI/fl