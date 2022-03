La fractura del Frente de Todos llegó a los intelectuales K

Las fracturas internas que se viven en la dirigencia del Frente de Todos tienen su correlato en los intelectuales. El texto “Unidad para defender la democracia” que firmaron distintos referentes del kirchnerismo despertó la ira de los sectores más radicalizados que se desprendieron del gobierno nacional, como Alicia Castro.

“Los cultores del posibilismo, asesores rentados de Alberto Fernández de “intelectuales orgánicos” que pretenden dejarnos estancados porque ninguna transformación sería posible”, comentó sobre la publicación del texto que se publicó en el diario Página 12.

Los cultores del posibilismo, asesores rentados de Alberto Fernandez e “intelectuales orgánicos” q pretenden dejarnos estancados por q ninguna transformación sería posible, anclados en el lema fundante del neoliberalismo “No Hay Alternativa”. El “campo popular” no paga estafas. https://t.co/2FqF3HIx2F — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) March 13, 2022

Lleva la firma de figuras muy vinculadas al kirchnerismo como Jorge Alemán, Dora Barrancos, Ricardo Forster, María Seoane, Eduardo Jozami, Adriana Puigrós, Edgardo Mocca, Eduardo Aliverti, Carolina Mera, Daniel "Tano" Catalano, entre muchos otros.

Para la ex embajadora argentina en Rusia estas personalidades que firmaron están “anclados en el lema fundante del neoliberalismo ‘No Hay Alternativa’”. “El “campo popular” no paga estafas”, destacó.

Rápidamente esto generó la respuesta de algunos de ellos. En Twitter el psicoanalista Jorge Almán, que trabajó en la campaña de Leandro Santoro para diputado nacional, señaló: “Dice que he firmado la carta por la Unidad por estar ‘rentado’ . Niego rotundamente esta difamación, no estoy rentado por nadie y firmé la carta a cambio de nada”.

La ex embajadora en Rusia cargó contra los firmantes del texto “Unidad para defender la democracia

Además, dijo que Castro lo hace “al igual que la derecha argentina ,que supone que detrás de cualquier gesto hay dinero en juego”. Pero esto no quedó acá, porque la ex embajadora salió a contestarle. Aclaró que se refirió a él como “intelectual orgánico; lamentando que no sea como aquellos que, además de comentar el mundo, quieren transformarlo”.

El texto en cuestión hace referencia a la importancia de mantener la unidad del “campo popular” frente a las adversidades que atraviesa el gobierno. En ningún momento muestra una devoción por la administración de Alberto Fernández, como en otro tiempos los mismos firmantes lo hicieron con la gestión de Cristina Kirchner.

Al igual que la derecha argentina ,que supone que detrás de cualquier gesto hay dinero en juego ,la Sra A Castro dice que he firmado la carta por la Unidad por estar "rentado" .Niego rotundamente esta difamación, no estoy rentado por nadie y firme la carta a cambio de nada — Jorge Alemán (@JorgeAleman1951) March 17, 2022

Aunque sí tiene ciertos guiños que destacan algunas cualidades del Fernández que el kirchnerismo más radicalizado no tolera: “Hay momentos en la historia en los cuales la moderación puede ser transformadora y la radicalización impotente”.

“Esa unidad plantea tensiones, porque no salda el debate, sino que hace que se despliegue en un nuevo marco: ya sea como proyecto electoral o como gobierno”, indica el artículo. Además sostiene con nostalgia que “el hecho de que las experiencias populares anteriores sean tan cercanas en el tiempo tiene un papel doble”.

Jorge Alemán, en la entrevista con Jorge Fontevecchia

Otro de los que se sintió acudido por estas críticas fue el ex panelista de 678, Edgardo Mocca. “Me expulsaron del kirchnerismo”, dijo en el programa del ex conductor del programa, Carlos Barragán, en FM La Patriada. “Me dijeron andá al albertismo, que no sé qué es. Pero me duele”.

“Es un documento que tiene la suerte que yo no intervine, está muy claro”, dijo en tono irónico. “No hay forma de entender eso, se está empobreciendo el debate político”, afirmó y subrayó que “existe gente que aprendió cuatro o cinco cosas que ya compone una concepción del mundo que no necesita averiguar ni preguntar nada porque tiene todo resuelto”.

